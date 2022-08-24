ديناير يرفض.. سعودي سبورت يكشف 3 أسباب لـ”فشل النصر فِيْ صيف 2022″

رفض النجم البلجيكي جيسون ديناير، بحسب آخر البيانات الصحفِيْة، صباح اليوم الأربعاء، استكَمْال ضمه إلَّى صفوف الفريق الكروي الأول لنادي النصر، تزامنا مع آخر أيام سوق الانتقالات الصيفِيْة 2022.

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وتعاقد النصر مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، بإضافة 4 لاعبين فِيْ صيف 2022، البرازيلي لويس جوستافو، والكولومبي ديفِيْد أوسبينا، والإيفواري جيسلان كونان، وعبد الرحمن غريب.

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النصر بناء على طلب المدرب الفرنسي رودي جارسيا يحلل إدراج مدافع “أجنبي” فِيْ صفوف الفريق الأول لكرة القدم، صيف 2022، بعد التخلص من خدمات الأرجنتيني فونيس موري، الذي أتم توقيعه مع المكسيكي كروز أزول.

وأشار الإعلامي عَنّْاد الرشيد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلَّى فشل الانتقال من دنير إلَّى النصر صيف 2022.

سنبين لكَمْ فِيْ “سعودي سبورت” 3 أسباب، بحسب تقارير صحفِيْة، منعت النصر التعاقد مع المدافع البلجيكي جيسون ديناير، فِيْ السطور التالية

يريد المدافع البلجيكي جيسون ديناير مواصلة مسيرته الرياضية مع كرة القدم فِيْ القارة الأوروبية.

– اختلف ديناير مع مجلس إدارة النصر فِيْ بعض الشروط التعاقدية وخاصة الشروط المالية.

– ديناير، رغم معرفته السابقة بالمدرب الفرنسي رودي جارسيا، يخشى استبعاده من تشكيلة بلجيكا فِيْ مونديال قطر 2022.

يظل المدافع، الذي تبلغ قيمته السوقية 14 مليون يورو، وفقًا لسوق الانتقالات، لاعبًا حرًا بعد إنهاء علاقته فِيْ يوليو 2022 مع أولمبيك ليون.