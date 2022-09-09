دينا الشربيني أكثر شيء أكرهه النكد.. وترد على تصريح عمرو دياب

تحدثت الفنانة المصرية، دينا الشربيني، عَنّْ أمور كثيرة تتعلق بحياتها الخاصة والمهنية، منها أن أكثر ما تكرهه فِيْ الحياة هُو كئيب، لكنها تبكي كثيرًا، وتؤثر عليها أشياء صغيرة، ودموعها قريبة دائمًا.

وعلق الشربيني “من أنا شاب دموعي قريبة، وأبكي شكراً، وأشعر أن الدنيا لا تستحقها، ويجب أن يرضي المرء بكل ظروفه ويمدح ربنا”.

وأضاف الشربيني أن علاقته بمواقع التواصل ليست جيدة، لأن “علاقتي بمواقع التواصل الاجتماعي شبيهة بنهر النيل، وأنا لا أحبه لأنه يتعارض مع حياة الناس وخصوصيتهم”.

دينا الشربيني لست عَنّْيد لكن …

وواصلت الفنانة المصرية، فِيْ تصريحات لبرنامج “معكَمْ يا منى الشاذلي”، مساء الخميس، أن شخصيتها ليست قوية، لكنها لا تحب الضعف أو الشعور بالانكسار والاستسلام والندم، تابع- فوق. “قلبي خفِيْف غير قوي وأنا خائف من الصرصور”.

كَمْا أشار “عَنّْدما يحدث شيء فِيْ حياتي ليس جيدًا أو فترة لا أشعر بالسعادة فِيْها، لا أحب أن أترك نفسي أرحل … وهذا يتعلق بحَقيْقَة أنني لا أحب القتال أو الشعور بالكسر … فِيْ النهاية كل شيء يخص ربنا “.

وأوضحت دينا الشربيني “أرى العياط كعلاج .. لا أقوي نفسي لأن الناس يرونني قوية، لكن بسبب دينا”.

هذا ما تعلمته دينا الشربيني من تجاربها السابقة

وحول ما تعلمته من تجاربها السابقة، قالت الفنانة دينا الشربيني إنها تعلمت عدم الحكَمْ على حياة الناس من الخارج، وعلقت “علمت أنه من الممكن أن أرى شخصًا من الخارج، أن حياته بطريقة ما، ولكن فِيْ الواقع بطريقة أخرى … أعَنّْي، لا يزال بإمكانك رؤية حاجة من الخارج “. لكن عمرك لا يعرف ما يحدث فِيْ الهُواء. لذلك لا تحكَمْ ولا تتحدث عَنّْ ذلك فِيْ المقام الأول، لأن عمرك لن يعرف ما يحدث “.

وأضاف “علمت أيضًا أن ربنا دائمًا ما يحفظ لك الأفضل ويقدم لك الحاجات فِيْ الوقت المناسب … ولا داعي لربنا أن يفعلها لك بدون سبب … إنه عمله هكذا أنه يمكننا تعلم شيء منه “.

دينا الشربيني ترد على تصريح عمرو دياب

من جهتها قاطعتها منى الشاذلي قائلة يعَنّْي هل تعلمت عدم نشر صورة لنفسك يقولها فريق العمل إلَّى دينا الشربيني ضاحكة “هذا مؤكد .. والله لن تراني كفريق عمل فِيْ حياتي.

ولفتت إلَّى “فضلت فترة عَنّْدما (ذهب فريق العمل إلَّى وجوههم)، لكنني لست من الأشخاص الذين أعمم الكثير على مواقع التواصل، لذلك لم أتمكن من قراءة كل هذه الكلمات، كَمْا أنني لم أعرف الأشخاص الأكثر حكَمْة”. يقولون ماذا ولا يقولون ماذا، لكنني علمت أنه بعد ذلك، لن يبقى فِيْ فريق، وهُو عمل سيبقى مجرد وظيفة.

وكان الفنان عمرو دياب، قد أعلن فِيْ 2022، قبل ارتباطه بالفنانة دينا الشربيني، أنها ضمن فريق عمل فِيْلمه الجديد “الشهرة”، والذي لم يُطرح بعد.