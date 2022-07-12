دينا الشربيني أكرر أخطائي فِيْ الحب.. وتبكي خلال حديثها عَنّْ الأطفال

أكدت الفنانة المصرية دينا الشربيني أنها فِيْ حالة جيدة اليوم على عكس ما قبل شهرين وتحديدا بعد انتهاء الدراما الرمضانية، وعلقت قائلة “العمل على الفن استغرق كل وقتي، والوحيد الذي يذهب لا يأتي. العودة وأثمن ما فِيْ حياتنا هُو الوقت “.

وأضافت الشربيني أنها ما زالت ترى نفسها على أنها فتاة صغيرة، مؤذية و “مشاكسات” كَمْا وصفت نفسها، وأنها لا تستطيع أن ترى نفسها كَمْا هِيْ الآن، لكن صورة طفولتها ما زالت فِيْ ذهنها، ذلك الفتى ذو الشعر الداكن ذو الشعر الرقيق، على حد تعبيرها.

وتحدث مازحا قائلا “سيكون وصمة عار سوداء إذا تبقت لي 50 عاما وما زالت الصورة الذهنية لشخصيتي فِيْ طفولتي”، وأكد “معي لا فرق فِيْ العمر ما دمت سعيدا”. “

Ella confirmó “Mi relación con mi padre y mi madre es buena, y dado el viaje de mi padre, mi madre fue la que tomó las decisiones en su ausencia. Mi padre siempre decía ‘Ah, todo el tiempo, a diferencia de أمي'”.

وتابع “أمي امرأة صارمة وعصبية، ولهذا نحن جميعًا متوترين، على عكس والدي. أبي دائمًا يرفع الشعار، لا مشكلة، وكنت مثل والدي هادئًا ولطيفًا أكثر من اللازم، وأنا أحب هذا. أنا أحب القلب الطيب “.

واصلت دينا الشربيني حديثها فِيْ برنامج ABtakls مع الصحفِيْ الإماراتي أنس بوخش “بيني وبيني أشعر أنني ضعيف، لكن فِيْ نفس الوقت أكره الضعف، وهذا ما يجعلني أتحدى نفسي كثيرًا وأصبح. شخصية قوية “.

ولفتت إلَّى “أنا عشيقة، وأؤمن بالحب من النظرة، لكن الشعور بالحب سيف ذو حدين. مرات عديدة أقول إنني لن أحب مرة أخرى.

وأكدت “شعرت بالحب الحقيقي مرتين، وأكرر أخطائي فِيْ الحب، لكنني دائمًا أنظر إلَّى الجانب المشرق، وهِيْ الأوقات الجيدة التي عشتها فِيْ قِصَّة الحب”.

وعَنّْ الكذب قالت دينا الشربيني “أنا من الشخصيات التي لا تعرف كَيْفَ تكذب، وهذا الأمر دائمًا ما يخطر ببالي، حتى والدتي كانت تقارنني بالفنانة. يونس شلبى. فِيْ الاولاد كبرت لانني لم اكذب عليه وقلت له الحَقيْقَة “.

وأشار إلَّى الاتهامات الموجهة إليه بخطفه رجلاً متزوجًا من عائلته، وقال “ليس لدي ضربة رأس أو أنني يجب أن أدافع عَنّْ نفسي، رغم أنني أعلم أن الكثير من الناس لا يزالون يكرهُونني. هذا الموضوع”.

وبكت دينا الشربيني بعد أن تحدث المؤثر الإعلامي أنس بوخش عَنّْ الأطفال قائلاً “من المهم أن يشعر الإنسان أن هناك من يريحه ويتواجد معه، لأن الإنسان لن يشعر بحلاوة شيء أثناء فترة”. عش بمفردك، والشعور بالوحدة صعب، وأكثر ما يخيفك هُو الشعور بالوحدة “. .

وأضافت “أرفض الدخول فِيْ علاقة بعد انتهاء أخرى، وأنا جالس فِيْ المنزل لمدة 3 أشهر دون الخروج حتى يتحسن وضعي، وأرفض العلاقة الرجعية لأنها غير عادلة، وفعلتها. لم أصل إلَّى حالة اكتئاب، لكنني غضبت، فكلمة الاكتئاب ثقيلة جدًا وأعرف أشخاصًا لا يستطيعون مساعدتها. بعد ذلك، دخلوا فِيْ مرحلة الاكتئاب “.

وأوضحت “من المهم أن يتذكر الإنسان الموت طوال الوقت، وعليه أن يتحدث مع أهله ويخبرهم عَنّْ حبه لهم. وقال والدي” شكرًا لك، لأنه والدي “.