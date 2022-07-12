دينا الشربيني ترد على اتهامها بسرقة رجل من زوجته

ردت الفنانة المصرية دينا الشربيني على اتهامها بسرقة رجل من زوجته، فِيْ إشارة إلَّى علاقتها بعمرو دياب، مشيرة إلَّى أنها لم تشعر أبدًا بضرورة الخروج والدفاع عَنّْ نفسها ضد هذه الاتهامات، مع العلم أن الكثير من الناس يكرهُونها. لها من أجلها.

وقال الشربيني فِيْ الحلقة الأولى من برنامج ابتالكس الذي يقدمه المنفذ الإماراتي أنس بوخش من مدينة جدة بالسعودية “أنا مش فوق رأسي أو علي أن أقف لأدافع عَنّْ نفسي، على الرغم من أنني أعلم أن الكثير من الناس لا يزالون يكرهُونني بسبب هذه المشكلة “.

على ما يبدو، كشف الشربيني عَنّْ الكثير من تفاصيل حياته الشخصية، حيث ظهر فِيْ مقطع فِيْديو قصير من الحلقة المقررة مساء الثلاثاء، يتحدث عَنّْ طفولته ومسيرته فِيْ عالم التمثيل ومستوى أدائه، بالإضافة إلَّى رأيه. من الكذب والخيانة.

وأشارت إلَّى أنها كانت “طفلة شقية وعَنّْيدة ومتعجرفة”، وتأمل لو أنعم الله عليها بالأطفال لما كانوا مثلها فِيْ طفولتها قائلة “أقول يا رب لو تركت الأطفال، لن يكونوا بهذا القدر من الغرابة، لكن بالتأكيد، سيخبرنا ربنا بذلك “.

وعَنّْ مستوى التمثيل الذي تقدمه فِيْ الأعمال الفنية التي تشارك فِيْها، قالت الشربيني “لا أعرف بعد. إذا كنت أجيد التمثيل، فقد يتشوه تمثيلي”.

وبشأن الكذب والخيانة، علقت دينا على الفِيْديو الذي نُشر على منصات التواصل الاجتماعي للبرنامج قائلة “هناك أناس يمكنهم أن يروا، حسنًا، ما كان يمكن أن تفعله”.

يذكر أن دينا الشربيني كشفت فِيْ وقت سابق تفاصيل مثيرة عَنّْ علاقتها بعمرو دياب، وانفصالهما اللاحق، حيث قالت خلال إقامتها كضيفة على برنامج “Adina We Chat” مع شيرين عرفة “تعرضت لانتقادات شديدة بشأن ذلك. الوقت، ولكن الشيء الوحيد الذي كان مختلفًا معي فِيْ هذه الفترة هُو عائلتي لأنهم كانوا مستائين “.

وبينما رفض الحديث بشكل مباشر عَنّْ انتهاء علاقته بعمرو دياب، قال “بعد الانفصال أقول نفس الشيء، إنه محترم للغاية وناجح، والجميع يتذكر الأيام الطيبة التي عاشها بالتأكيد، وكانت هناك لا توجد أيام سيئة معه.