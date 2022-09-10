دينا الشربيني تعاود متابعة عمرو دياب عبر إنستغرام

فاجأت الفنانة المصرية دينا الشربيني جمهُور “السوشيال ميديا” بمتابعة مواطنها الفنان عمرو دياب، عبر حسابها على تطبيق إنستجرام، رغم الخلاف الشهِيْر بين الاثنين، والذي أدى إلَّى إنهاء العلاقة. التي وحدهم. معا، قال الشربيني فِيْ مقابلة تلفزيونية فِيْ أبريل الماضي.

دينا الشربيني حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وأصبح الشربيني حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تابعت عمرو دياب مرة أخرى، خاصة وأنهم ارتبطوا فِيْ السنوات القليلة الماضية بعلاقة حيرت الجميع.

أثيرت عدة تساؤلات عبر موقع “سوشال ميديا” فِيْ حال عودة مياه العلاقة بين الاثنين إلَّى مسارها بعد عودة الشربيني لمتابعة “الهضبة” عبر تطبيق إنستجرام، مع العلم أنها ألغت متابعتها بعد انتهاء. هُو – هِيْ. تلك العلاقة، وهُو ما فعله أيضًا، حيث ألغى متابعته، ولم يتحدث عَنّْها بشيء، سواء عَنّْ علاقتهما أو انفصالهما.

عمرو دياب يتابع 17 حسابا فقط

تتابع دينا الشربيني 425 شخصًا عبر حسابها على إنستجرام، من بينهم النجم عمرو دياب فِيْ الساعات القليلة الماضية، لكن فِيْ المقابل، تتابع “الهضبة” 17 حسابًا فقط، بينها حسابات أبنائها الأربعة “نور، جنى وعبدالله وكنزي “، فِيْما لم تكن دينا الشربيني فِيْ القائمة يليها عمرو دياب.

ظهرت هذه القِصَّة بعد يومين من ظهُور الشربيني التلفزيوني الأخير، حيث غنى خلالها أغنية عمرو دياب الشهِيْرة “برج الحوت”، والتي قيل إنه غناها له أثناء أدائه عام 2017، لكن دينا أكدت خلال مقابلتها الإعلامية. منى الشاذلي ان الاغنية ليست لها وانما لشخص اخر.

لا توجد تفاصيل حول علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني

رغم الظهُور المتكرر لها على شاشات التلفزيون، لم تكشف دينا الشربيني عَنّْ أي تفاصيل تتعلق بعلاقتها بعمرو دياب، وأكدت أنها ستتحدث عَنّْدما يكونا معًا، لكن بعد الانفصال لم يعد مقبولًا الخروج والحديث. حول تفاصيل المسألة أو الشخص الآخر.

وكشفت الشربيني خلال اللقاء الأخير عَنّْ الكثير من الأمور المتعلقة بحياتها الخاصة والمهنية، مؤكدة أن أكثر ما تكرهه فِيْ الحياة هُو مزاج سيئ وأنها تبكي كثيرًا.