دينا الشربيني تغني “برج الحوت”.. وتنهِيْ خلافها مع كاملة أبو ذكري

بعد حوالي عامين من انفصالهما، قدمت الفنانة المصرية دينا الشربيني أغنية الفنان المصري عمرو دياب، التي قيل أنها غنتها لها، خلال ظهُورها كضيف فِيْ برنامج “معكَمْ” الإعلامي. منى الشاذلي فِيْ حلقة بعَنّْوان “أقوى الاعترافات”.

ظهرت الفنانة دينا الشربيني، فِيْ الفِيْديو الترويجي لحلقتها، المقرر بثها الخميس المقبل، على قناة “سي بي سي” المصرية، وتحكي الكثير من الأسرار عَنّْ تجربتها أثناء إصابتها بفِيْروس كورونا. وقال إنه أصيب بالفِيْروس أكثر من خمس مرات.

أنهت دينا الشربيني خلافها مع المخرج المصري كامل أبو ذكرى، بعد أن تخاصمتا فِيْ كواليس مسلسل “زي الشمس”، الذي عُرض فِيْ رمضان 2022، بسبب تدخل “إل”. – شربينيني فِيْ كثير من الأمور. . وسواء كانت الإخراج والكتابة، التي اعتذرت بالكامل لأبو ذكرى عَنّْ عملها فِيْ فِيْلم آخر من أيام الإعدادية عَنّْ عمل درامي، فقالت الممثلة المصرية فِيْ سوء تفاهم، أتمنى أن أعمل مع كاملة أبو ذكرى.

وأثناء الفِيْديو الترويجي، غنت دينا الشربيني الأغنية الشهِيْرة “برج الحوت”، التي كان موضوعها “برج الحوت”، والتي قدمها الفنان عمرو دياب عام 2017، وحققت تفاعلاً كبيراً من الجمهُور على مواقع التواصل الاجتماعي، قيل عَنّْها. أن يغني له، منذ أن ولد فِيْ 17 مارس وينتمي إلَّى برج الحوت.

فِيْ حوارها مع نصف المصرية منى الشاذلي، تناولت دينا الشربيني أزمة انفصالها عَنّْ الفنان عمرو دياب، حيث سألها الأخير “هل هذا سبب شهرتك”

كشفت الفنانة عَنّْ بعض أسرار حياتها خلال استضافتها لبرنامج “كونتيجو”، وتحدثت عَنّْ بداياتها فِيْ المجال الإعلامي، وقالت منى الشاذلي “دينا الشربيني قدمت أقوى اعترافاتها”، مشيرة إلَّى أن البعض تصريحات لم تقم بها من قبل، فِيْ أي برامج حوارية وإعلامية سابقة.

وعلق الحساب الرسمي للقناة على البرومو الرسمي لحلقة دينا الشربيني “بكل سرور وجمال دينا الشربيني غنت بالله احبك موت واحب برج الحوت”. اجتماع “. مليئة بالاعترافات معك منى الشاذلي، الخميس الساعة 9 مساء على قناة سي بي سي.