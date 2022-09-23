دينا الشربيني فِيْ “غراند أوتيل” مكنتش أنا.. وبتعب بعد أدوار النكد

قالت الفنانة المصرية دينا الشربيني، إنها سعيدة للغاية بحضور الدورة الأولى لمهرجان القاهرة الدرامي، مشيرة إلَّى أنها فخورة جدًا بهذا الحدث، حيث تنتظره منذ فترة طويلة، وذلك لقد حان حلمك صحيح.

وفِيْ مقابلة مع العرب اليوم على هامش المهرجان، قالت دينا إنها مسرورة للغاية بردود فعل الجمهُور على أحدث أعمالها فِيْ رمضان، مؤكدة أن مشاهد العمل كانت ممتعة للغاية وأنها وطاقمها تمكنوا من إنهاء تصوير الطقس. .

وعَنّْ خروجه من الكوميديا ​​، قال الشربيني إنه يفضل الكوميديا ​​فِيْ المقام الأول، لكن ما يقدم له عادة ما يكون مأساويًا أو دراميًا، لكنه وعد الجمهُور بعودة كوميدية مميزة.

أما الأعمال الأكثر تأثيراً فِيْها، فقد أكدت الفنانة المصرية أنها كانت مسلسل “جراند هُوتيل”. لأنها لم تكن ما كانت عليه، ما جعلها تشعر بالضيق.

وعَنّْ فِيْلمها الأخير، قالت دينا، حامل اللقب، إن الممثل المصري هشام ماجد رائع، والعمل معه كان لطيفًا جدًا.