دينا المصري تهدد بالانتحار عبر بث مباشر “آخر لايف هتشوفوني فِيْه”

أثارت الفنانة المصرية الشابة، دينا المصري، جدلًا وقلقًا كبيرًا بين متابعيها وأصدقائها عبر حسابها على فِيْسبوك، بعد تهديدها بالانتحار، خلال بث مباشر قالت فِيْه إنه كان آخر فِيْديو لها.

وظهرت دينا المصري فِيْ البث، حيث أعلنت أنها الأخيرة، معربة عَنّْ حزنها على الحياة التي عاشتها، والتي استغلها البعض خلالها.

وأوضحت خلال البث أن “معاناتها فِيْ الحياة بدأت بالفعل فِيْ سن مبكرة، بعد أن انفصلت والدتها عَنّْ والدها ثم تزوجت برجل آخر، وأصبحت شديدة الارتباط به، لكنه مات، لتزيد من معاناتك”.

قالت إنها ذهبت إلَّى طبيب نفسي، لتلقي العلاج منه لفترة طويلة ولكن دون جدوى، وأخذت الوصفات الطبية من حقيبتها وقالت إنها كانت تعليمات من طبيبها لزيادة جرعات العلاج ومضادات الاكتئاب التي تستطيع. لا يعالج.

كَمْا وصف حياته بـ “المؤسفة”، وراح يبكي قائلاً “قررت أن أنهِيْ حياتي. قل لي أنه ما زال هناك ضعف، مات غير مخلص، قل أي شيء”.

وتابع “أعتقد أنني لم أؤذي أحداً قط، لكنكَمْ جرحتموني ودمرتوني. أكرهكَمْ جميعاً”.

لا يزال أصدقاؤها يحاولون الاتصال بها لمعرفة ما حدث لها، على أمل أن تخلت عَنّْ فكرة الانتحار، خاصة أنها أغلقت جميع هُواتفها المحمولة.

تقنيا طرحت دينا أغنية بعَنّْوان “اسمك حبي” من ألحان رامي جمال وتأليف محمد عاطف وتوزيع وسام عبد المنعم.

وسبق أن صرح أنه يأمل فِيْ العمل مع المطرب أحمد سعد أو بهاء سلطان على أغانٍ مشتركة، لكن لم يحالفه الحظ بالعمل معهم حتى الآن.

كانت الفنانة دينا المصري، قد تصدرت الصيحة على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل، بعد الجدل الكبير الذي أثارته بمقطع فِيْديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت دينا من خلاله أنه لا يمكن أن تتاح لها فرصتها فِيْ الوسط الفني، الأمر الذي تسبب فِيْ أزمة مع اتحاد المهن التمثيلية الذي استنكر مثل هذه الفِيْديوهات.