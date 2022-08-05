هاجمت الراقِصَّة المصرية دينا فنان المهرجان عمر كَمْال مرة أخرى، لأنها قررت الاستغناء عَنّْ الراقصين فِيْ أغانيه التي سيطلقها فِيْ الفترة المقبلة.

واعتبرت دينا أن تصرف كَمْال كان هدفه فقط التقرب من الناس، مشيرة إلَّى أن أغانيه كانت مشهُورة لأنه استعان بالراقصين، وعلقت “هل أنت قادم الآن لتنكر الأمر لا تشعر بأنك فِيْ بيتك “.

وأعربت الراقِصَّة المصرية عَنّْ استغرابها لتصريح الفنانة بالمهرجان، مشيرة إلَّى أنه فِيْ الأفراح التي تحتفل بها، يرغب الجمهُور من حولها فعلاً فِيْ الرقص، قائلة “مليون شخص يرقصون حولك بفرح .. لا أحب النفاق”. . “

وكانت دينا قد انتقدت مؤخرًا عمر كَمْال بعد تصريحاته بأنه قرر عدم التعاون مع الراقصين فِيْ أغانيه القادمة. وقالت “عمر كَمْال استخدم الراقصين فِيْ معظم أغانيه، وكلامه لن يغير شيئًا، ولا أتوقع منه أن يقول أن الراقِصَّة تقوم بعملها”.

وعلقت الراقِصَّة على تصريحها عَنّْ رغبتها فِيْ مخافة الله قائلة “أنت قادم لتخشى ربنا على حساب الراقِصَّة”. وسألت “هل كلامك عَنّْ الراقصات يعَنّْي حاليًا إرسال رسالة للجمهُور بأن ما قدمته غير لائق، أم أنك قررت تصحيح مسارك”

وتابعت دينا “اتق الله فِيْ تصرفاتك وتصرفاتك. لا تريد مشحات وإذا أردت أن تخاف ربنا فلديك مليون طريقة لتخاف ربنا لكنك تقول ستخاف ربنا ولا أفعل”. ر. أحضر فنانًا إلَّى جانبي، لأنك تصنع أغاني ترقص “.

وأضاف “ذكرت كلام الناس لا يقبل وجود الراقصين، هذا غريب جدا لأن مهنة الرقص لها عشاق فِيْ كل مكان، ومن المعروف أن للفن أذواق. تعميم فكرة الرفض العام. من الراقصين

جاء قرار كَمْال عدم استخدام الراقصين فِيْ غنائه القادم بعد أن هاجمه جمهُوره بعد أن استخدم الراقِصَّة أوكسانا فِيْ فِيْديو كليب “نحن لوسد”.

وقال عمر كَمْال “أوكسانا فوق رأسي، إنسانة طيبة ومحترمة، وهذه وظيفتها، لكن الناس قد لا يقبلون ذلك، ولهذا قررت الابتعاد عَنّْ هذا”.

وكشفت دينا قبل أيام أن معظم المشاركات فِيْ ورش التدريب على الرقص التي تقدمها من النساء المحجبات، مشيرة إلَّى أن الكثير من المصريات يتوقن لتعلم الرقص.