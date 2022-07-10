انتقدت الراقِصَّة المصرية، دينا، الفنان الحفل الشعبي عمر كَمْال، بعد تصريحه بأنه قرر عدم التعاون مع الراقصين فِيْ أغانيه القادمة.

جاء قرار كَمْال عدم استخدام الراقصين فِيْ غنائه القادم بعد أن هاجمه جمهُوره بعد أن استخدم الراقِصَّة أوكسانا فِيْ فِيْديو كليب “نحن لوسد”.

وقال عمر كَمْال “أوكسانا فوق رأسي، إنسانة طيبة ومحترمة، وهذه وظيفتها، لكن الناس قد لا يقبلون ذلك، ولهذا قررت الابتعاد عَنّْ هذا”.

لكن هذا التصريح لم يرضي الراقِصَّة دينا التي قالت “عمر كَمْال استخدم الراقصين فِيْ معظم أغانيه. كلماته لن تغير شيئًا، ولا أتوقع منه أن يقول أن الراقِصَّة تقوم بعملها”.

وعلقت دينا على تصريحها عَنّْ إرادتها مخافة الله قائلة “أنت قادم لتخشى ربنا على حساب الراقِصَّة”. سألت “هل ما قلته عَنّْ الراقصين الآن يعَنّْي إرسال رسالة للجمهُور بأن ما قدمته غير لائق، أم أنك قررت تصحيح مسارك”

وتابعت دينا “اتق الله فِيْ أفعالك وأفعالك. لا تريد مشحات وإذا أردت أن تخاف ربنا فلديك مليون طريقة لتخاف ربنا لكنك تقول ستحفظ ربنا وأنا لا”. ر. أحضر فنانًا إلَّى جانبي، لأنك تصنع أغاني ترقص “.

وأضاف “ذكرت كلام الناس لا يقبل وجود الراقصين، هذا غريب جدا لأن مهنة الرقص لها عشاق فِيْ كل مكان، ومن المعروف أن للفن أذواق. تعميم فكرة الرفض العام. من الراقصين

وكشفت دينا قبل أيام أن معظم المشاركات فِيْ ورش التدريب على الرقص التي تقدمها من النساء المحجبات، مشيرة إلَّى أن الكثير من المصريات يتوقن لتعلم الرقص.

وأضافت دينا أن ورش الرقص التي تقدمها للفتيات سواء كن مبتدئات أو محترفات تهتم به لأن الرقص يضع الجسم فِيْ حالة صحية على حد وصفها.

وأوضحت أنها لم تفكر فِيْ تدريب الرجال على الرقص، وعلقت قائلة “لست مقتنعة بوجود راقصين، لأن الكثير من الرقص يجب أن يكون طنانًا. رأيت الكثير من مقاطع الفِيْديو لرجال يرقصون عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأنا غير مقتنع. مقتنع “.