دينيس كوتس الأغنى من الملكة.. قِصَّة نجاح “مبهرة” لمليارديرة بريطانية

حياة دينيس كوتس، الذي يرأس أكبر شركة مراهنات فِيْ بريطانيا، محفوفة بالمصاعب ولكن لا يتم تسليط الضوء عليها فِيْ كثير من الأحيان.

تنطبق الآية “مصائب الناس عَنّْدما يستفِيْد الناس” على البريطانية دينيس كوتس، التي ترتفع أرباحها ويزداد راتبها كلما خسر الناس، لمجرد أنها ترأس أكبر شركة مراهنات فِيْ بريطانيا، وهِيْ الآن أعلى رواتب فِيْ تاريخ بريطانيا .

وزادت دينيس، البالغة من العمر 53 عامًا، أجورها بنسبة 45٪ إلَّى 469 مليون جنيه إسترليني، لتصبح أعلى أجور فِيْ تاريخ بريطانيا، وقدرت ثروتها فِيْ عام 2016 بأكثر من 1.3 مليار جنيه إسترليني.

هذه الصورة هِيْ التي تترك انطباعًا لدى الباحثين عَنّْ قِصَّة حياة دنيس كوتس، لكن ماذا عَنّْ التحديات والصعوبات التي واجهتها للوصول إلَّى القمة

بيت 365

على الرغم من أن الأضواء تسطع دائمًا على أكبر موقع فِيْ العالم، Bet365، فِيْ حين أن العالم لا يعرف الكثير عَنّْ دينيس كواتس، صاحبة قِصَّة نجاح هذا الموقع، مما ساهم فِيْ جهُودها فِيْ إنشاء موقع إنترنت آمن ومميز للألعاب و الاستثمارات التي يقبلها الجميع الآن.

فِيْ عام 2022، تم تصنيف كوتس كواحد من أفضل المديرين التنفِيْذيين فِيْ بريطانيا من حيث الأجور، وهُو يساوي 10 أضعاف قيمة الملكة إليزابيث الثانية، وفقًا لأحدث التقارير المالية لشركة المراهنات.

نقطة البداية

كانت حياة دينيس كوتس هادئة حيث ولدت فِيْ 26 سبتمبر 1967 مثل أي طفل آخر ولكن على مستوى اجتماعي مرتفع إلَّى حد ما.

على الرغم من عدم توفر الكثير من المعلومات حول حياة دينيس، إلا أن هناك الكثير من المعلومات حول والدها، بيتر كوتس، الذي يعتبر أول مصدر إلهام فِيْ حياة دينيس كوتس أو فِيْ حياة شقيقها الشهِيْر جون كواتس.

نشأ بيتر كواتس فِيْ بيئة فقيرة ومعدمة للغاية وتمكن من العمل فِيْ عامل منجم والنجاح كعامل منجم.

كان لدى بيتر هذا الحلم الطموح لبناء عائلته وبذل كل جهد ممكن لخلق حياة كريمة لعائلته والارتقاء بهم من مستويات الفقر إلَّى المستويات الاجتماعية والمالية المرموقة.

بعد أن خدم فِيْ الخدمة الوطنية فِيْ الجيش البريطاني، بدأ كوتس العمل فِيْ سلسلة مطاعم شهِيْرة ثم غادر ليفتتح شركة تموين خاصة به ركزت على تقديم خدمات التموين للأحداث الرياضية.

صعود Bet365

كان العمل فِيْ شركة Coats الخاصة، التي تقدم خدمات تكَمْيلية وتمويلية للأحداث الرياضية، نقطة دخول رئيسية للاستثمار فِيْ سلسلة من متاجر الاستثمار الرياضي تسمى Race County.

من خلال التعامل مع هذه المتاجر والاستثمار فِيْها، بدأ Coats فِيْ تنمية مسيرته الاستثمارية ونجاحه فِيْ مجال الاستثمار.

فِيْ عام 1989، أصبح كوتس أحد المساهمين الرئيسيين فِيْ نادي كرة القدم فِيْ موطنه، ستوك سيتي.

خلال هذه المرحلة، تعلم دينيس كوتس مفاهِيْم وأساسيات التجارة والاستثمار وأراد تقديم مياه جديدة لهذا المجال. وهنا استطاعت إقناع كوتس فِيْ ذلك الوقت بأهمية الإنترنت وضرورة أن يكون الإنترنت الملاذ والطريقة للوصول إلَّى أكبر قاعدة جماهِيْرية، حيث أصبحت هذه الشراكة رائدة فِيْ الثورة التي حدثت فِيْ مجال الاستثمارات الرياضية عبر الإنترنت.

قاموا معًا بشراء Bet365 فِيْ عام 2000 مقابل 20000 جنيه إسترليني (حوالي 25000 دولار).

أمضت سنواتها الأولى فِيْ العمل لمدة 24 ساعة وبناء كل تفاصيل الموقع حيث أصبح أسلوب حياتها بناء العلامة التجارية وجذب أكبر عدد من المستثمرين واللاعبين على حد سواء.

رجل أعمال ملهم

أظهرت دينيس قدرة كبيرة على إدارة أحد أكثر مواقع المراهنات شهرةً وأهمها وأنجحها فِيْ العالم، على الرغم من أن جنسها لم يكن مقبولًا بالنسبة له فِيْ عالم يتسم بالعَنّْصرية الشديدة.

تمكنت دنيس من تحقيق نجاح كبير من خلال نشأتها وطموحها الذي بدأ بالعمل فِيْ ساحة انتظار أحد متاجر المراهنات الرياضية التابعة للعائلة، لكنها كانت مواكبة للعصر الحديث والاتجاهات العالمية ومن ثم إطلاقها كقائدة ملهمة .

من خلال القيام بذلك، أوجدت موسوعة جينيس مستقبل إمبراطورية عالمية مثيرة للإعجاب بمليارات الدولارات تضم أكثر من 5000 موظف.

تمكنت دينيس من إدراك شغف والدها بكرة القدم مرة أخرى وشراء نادي ستوك سيتي من خلال استثمارات Bet365 فِيْ عام 2006 مقابل 1.7 مليون جنيه إسترليني. 197 مليون دولار)، مما يثبت مستوى كفاءة وأداء قيادة دينيس.

الأعلى أجرا

دينيس كوتس هُو الرئيس التنفِيْذي الأعلى أجراً فِيْ المملكة المتحدة، فضلاً عَنّْ هِيْكل الأجور بين جميع المديرات التنفِيْذيات البريطانيات.

أظهرت الدراسات أن صافِيْ دخل دينيس كواتس كان موضوعًا للنقاش على مدار السنوات العديدة الماضية بحوالي 3.8 مليار جنيه إسترليني (أو حوالي 4.8 مليار دولار).

مارس 2022، أعلن bet365 عَنّْ إيرادات قدرها 2.81 مليار جنيه إسترليني (حوالي 3.5 مليار دولار).

عقدين

فِيْ غضون 21 عامًا، اكتسب bet365 أكثر من 6 ملايين عميل فِيْ 200 دولة وخلق أكثر من 5000 وظيفة، وكان دينيس كوتس هُو الرقم الوحيد الملهم تقريبًا الذي دفع أكثر من 1.3 مليار جنيه إسترليني كضرائب فِيْ السنوات الخمس الماضية بينما لم يكن كذلك نسيان إضافة المزيد من الفرح. والمساعدات والتبرع بالملايين للجمعيات الخيرية المختلفة.

نصائح ملهمة لمشروع استثماري

من خلال القِصَّة المثيرة للإعجاب لدينيس وعائلتها، يمكننا أن نستمد من قِصَّة نجاحها الكثير من النصائح التي تشجع الكثيرين على الشروع فِيْ المشاريع الاستثمارية التي طالما حلموا بها.

أبرز تلك النصائح التي قدمتها هِيْ “المخاطرة”. صرحت دينيس سابقًا أن استثمارها هُو ذروة المقامرة أو مخاطر الحياة، حيث تتساوى فرص النجاح والفشل.

أثبت الاستثمار فِيْ مشروعها عام 2001 أنه كان مخاطرة حتمية، بعد حصولها على قروض كافِيْة لتغطية التكاليف وإجراء الدراسات اللازمة لاستردادها بإيرادات فِيْ وقت معين. أتت هذه المقامرة ثمارها وأرست مبدأ المخاطرة المحسوبة يساوي النجاح الباهر.

والنصيحة الثانية .. ابدأ صغيرًا وتعلم مما تعرفه بالفعل. بدأت دينيس فِيْ منصب مهني واستثماري صغير إلَّى حد ما، حيث احتلت منصبًا صغيرًا فِيْ شركة مراهنات والدها وأصبحت ببطء قائدة ملهمة لمجتمع من النساء فِيْ جميع أنحاء العالم. حدثت هذه الطفرة عَنّْدما تمكنت من اكتشاف ثغرة فِيْ السوق والعمل على سدها وإقناع المستثمرين بذلك.

والنصيحة الثالثة .. كن مستعدًا للعمل الجاد، حيث كرست دينيس حياتها لسنوات عديدة للموقع، وبناء قدرات أفضل، وإيجاد أنسب الموارد، وسد فجوات السوق بشكل لا مثيل له. وهذا هُو سبب جني نتائج واضحة وفعالة وملهمة.

امبراطورية الرهان

مع عائدات تبلغ 2.81 مليار جنيه إسترليني فِيْ 2022-2022 وحدها، أصبحت bet365 إمبراطورية مراهنات رياضية مع واحدة من أقوى سيدات الأعمال فِيْ بريطانيا وأكثرها رؤية. أصبح نجاحها مصدر إلهام لكل من الرجال والنساء.