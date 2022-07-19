ديوان المظالم يرفض دعوى متظلم من منحه درجة متدنية لأحد المقررات

مواطن – الرياض

رفض مجلس الشكاوي قبول الدعوى التي قدمها المشتكي لمنحه درجة متدنية في إحدى مقررات طريقة التعليم عن بعد، وكشف عن أساس الحكم الذي رفض الدعوى.

وقالت المحكمة، في بيان لها، إن الممثل طالب بإلغاء قرار المدعى عليه، والذي تضمن منحه درجة متدنية في إحدى مقررات طريقة التعليم عن بعد، بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في نظام الاستئناف ضد القرارات الإدارية. . ، وأنه ادعى وجود مظالم متعددة ومتتالية أمام المتهم.

وأضافت المحكمة أن تكرار التظلم من قبل المدعي أمام المدعى عليه لا يقطع المدة القانونية لرفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية ؛ لأن الدرس هو حساب تاريخ تقديم المطالبة مع التظلم الأول أمام السلطة الإدارية، وبالتالي صدر أمر إداري بعدم قبول الدعوى.