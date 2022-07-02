ديوان المظالم يعتمد ضوابط العمل القضائي عن بُعد

أصدر معالي رئيس مجلس الشكاوي رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور هوي خالد بن محمد اليوسف قرارا باعتماد لائحة العمل القضائي عن بعد كأسلوب جديد للعمل في محاكم الدائرة. أقر مجلس الشكاوي بعد مجلس القضاء الإداري برئاسة معالي رئيس مجلس الشكاوي مبدأ العمل عن بعد في العمل القضائي.

يأتي ذلك نتيجة للنجاح الملموس للعمل القضائي عن بعد الذي تبناه مجلس الشكاوي في جميع إجراءاته خلال جائحة كورونا، وتزويده بأحدث التقنيات والأنظمة الرقمية والإدارية.

ضوابط العمل القضائي عن بعد

كما كلف القرار الصادر عن معالي رئيس مجلس الشكاوى المديرية العامة للتفتيش القضائي بدراسة هذه الضوابط بعد ستة أشهر من تطبيقها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها للتأكد من أثر التطبيق على جودة يتم قياس العملية القضائية.

يهتم مجلس الشكاوي بتوجيه ومتابعة معالي رئيس مجلس الشكاوى الشيخ الدكتور خالد اليوسف لمواكبة كل ما من شأنه تطوير إجراءات العمل وحوكمته وخلق بيئة عمل مناسبة. لسير العملية القضائية في ديوان المحاكم ومحاكمها، سعياً منها لتسهيل المستفيدين من خدمات مجلس الشكاوي، وتحقيق انجاز جيد للوصول إلى العدالة السريعة.