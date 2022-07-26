ديوان المظالم ينصف معلمًا تظلم من عدم النقل

أعلن مجلس الشكاوي، اليوم، قبول دعوى قضائية أقامها مدرس يشكو من رفضه نقله في حركة النقل الخارجي رغم نقل آخرين من نفس الفئة.

ضوابط الحركة الخارجية

وأوضح الديوان في بيان أن المحكمة الإدارية أيدت طلب المدعي بإلغاء القرار السلبي للمدعى عليه بالامتناع عن نقله، حيث أن المدعي استند إلى حقيقة أن أمر النقل الخاص به كان صفراً وأن المدعى عليه انتقل إلى مدرس آخر ينتهك آلية وضوابط حركة النقل الخارجية. يضمن التحويل احتساب المندوبين لمدة تزيد عن عام دراسي واحد عن سنة التقديم الجديدة عند تقديمهم طلب نقل بعد بدء العمل.

قرار مجلس الشكاوي

وأشارت المحكمة إلى أن اعتراف المدعى عليه بإيفاد المعلم المنقول، دخل حركة النقل الداخلي مع عام سابق من التقديم بدلاً من عام جديد للعرض، منتهكًا آلية وضوابط حركة النقل.

ولفت إلى أن عودة المدعى عليه لمبادلة المعلم المنقول بسنة إيداع جديدة تبين أنه لا يستحق التحويل، وأن المدعي يستحق التحويل بدلاً من ذلك. وقررت المحكمة نقض قرار عدم نقله.