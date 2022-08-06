ديون إيطاليا تعود إلَّى دائرة الخطر.. روما أمام قرار “سلبي” من موديز

عادت ديون إيطاليا إلَّى دائرة الخطر والمخاوف مرة أخرى، وهُو ما انعكس فِيْ قرار سلبي من قبل وكالة التصنيف العالمية موديز.

خفضت وكالة موديز اليوم النظرة المستقبلية لإيطاليا من “مستقرة” إلَّى “سلبية”.

تم تأكيد التصنيف السيادي لإيطاليا عَنّْد Baa3.

ارتفاع الخطر

وأشارت الوكالة إلَّى تزايد مخاطر البيئة السياسية التي تعرقل تنفِيْذ الإصلاحات الهِيْكلية.

وقالت الوكالة إن “المخاطر على الوضع الائتماني الإيطالي تراكَمْت مؤخرًا بسبب التأثير الاقتصادي للحرب الروسية الأوكرانية والتطورات السياسية المحلية، وكلاهما قد يكون له آثار ائتمانية مادية”.

ماريو دراجي يرأس الحكومة المؤقتة حتى انتخابات مبكرة فِيْ سبتمبر بعد تفكك ائتلافه الشهر الماضي.

من المتوقع أن تؤدي الانتخابات المبكرة إلَّى زيادة حالة عدم اليقين.

وكتب المحللون فِيْ وكالة التصنيف العالمية سارا كارلسون وأليخاندرو أوليفو يوم الجمعة أن جودة الائتمان فِيْ إيطاليا، التي تمنحها وكالة موديز تصنيف ائتماني “Baa3″، تتعرض إيطاليا لضغوط من المخاطر المتزايدة التي تواجه الحكومة، وقد تعيق تنفِيْذ الإصلاحات الهِيْكلية، بما فِيْ ذلك تلك الواردة فِيْ خطة الإنعاش الوطني والصمود فِيْ إيطاليا.

وقال محللون إن “الاعتماد الكبير على الغاز فِيْ مزيج الطاقة يعرّض إيطاليا لمزيد من التخفِيْضات فِيْ الإمدادات من روسيا، فضلاً عَنّْ ارتفاع أسعار الطاقة”.

كَمْا أشارت وكالة موديز إلَّى احتمال حدوث تدهُور فِيْ آفاق الحسابات العامة فِيْ إيطاليا بسبب “النمو البطيء، وارتفاع تكاليف التمويل، وربما ضعف الانضباط المالي”.

شك إيطالي

وردا على مساء الجمعة، قالت وزارة المالية الإيطالية إن خفض التوقعات هُو إجراء “مشكوك فِيْه” ولا تبرره الظروف الاقتصادية.

وأضافت أن مستوى الدين العام المرتفع لإيطاليا انعكس بالفعل على تصنيفها، وأن المخاطر الاقتصادية التي تميل إلَّى الهبوط تمثل حالة عامة لجميع الاقتصادات المتقدمة.

وقالت الوزارة إن الانتخابات الإيطالية المقبلة “لا تشكل حالة غريبة فِيْ سياق الديمقراطيات الأوروبية”، مضيفة أنها لا تزال واثقة من أن خطط الإصلاح المرتبطة بالأموال الأوروبية وسياسات أمن الطاقة الوطنية ستنفذ “على وجه السرعة” حتى بعد الانتخابات.