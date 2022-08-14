ديون الأردن تقفز إلَّى 41 مليار دولار.. كَمْ تبلغ نسبتها من الناتج المحلي

ارتفع الدين العام المستحق على الأردن خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 إلَّى 29.07 مليار دينار (41 مليار دولار).

أي أن الدين الأردني ارتفع بنسبة 1.2٪ مقابل 28.7 مليار دينار نهاية عام 2022.

أظهرت إحصائيات نشرت على موقع وزارة المالية، اليوم الأحد، أن الدين الأردني الداخلي نهاية العام الماضي بلغ 13.8 مليار دينار، والديون الخارجية نحو 15.2 مليار دينار.

وبذلك تصل نسبة الدين العام الأردني إلَّى 88.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وأعلنت وزارة المالية مطلع العام الماضي أنها غيرت منهجيتها فِيْ احتساب دينها العام بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بحيث تستثنى ديونها من صندوق استثمار الضمان الاجتماعي والبالغة نحو سبعة مليارات دينار.

تبنت الحكومة مفهُوم الدين الحكومي العام الذي يعتبر الدين من صندوق استثمار صناديق الضمان والبلديات والهِيْئات المستقلة ديونًا من المؤسسات الحكومية.

أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني فِيْ 10 آب / أغسطس، أن قيمة القروض الممنوحة من البنوك للقطاع الخاص نمت بنحو 5.5٪ خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلَّى 28.9 مليار دينار (40.7 مليار دولار)، مقابل 27.39 مليار فِيْ نفس الفترة. نهاية العام السابق.

وشكلت التسهِيْلات الائتمانية للقطاع الخاص 90.8٪ من اجمالي التسهِيْلات المقدمة من 22 مصرفا تجاريا فِيْ المملكة بقيمة 31.8 مليار دينار.

عادت البنوك إلَّى زيادة منح التسهِيْلات للشركات الكبيرة بعد أن أدى بطء الإقراض إلَّى تراجع ربحية تلك البنوك، خاصة تلك ذات السيولة العالية.

وأظهرت أرقام البنك المركزي الأردني فِيْ الثامن من آب (أغسطس) أن الودائع المصرفِيْة فِيْ النصف الأول من العام الجاري ارتفعت بنسبة 3.5 بالمئة إلَّى 40.91 مليار دينار (57.7 مليار دولار) مقارنة بنهاية 2022.

فِيْ نهاية عام 2022، بلغت ودائع البنوك الأردنية نحو 39.5 مليار دينار.

كَمْا أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية فِيْ 11 آب أن معدل التضخم فِيْ تموز ارتفع إلَّى 5.34٪ على أساس سنوي.

مقارنة بالشهر السابق، ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.32٪.