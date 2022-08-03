ديون الأميركيين تصل إلَّى مستوى قياسي جديد متجاوزة 16 تريليون دولار

أظهر تقرير من مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي يوم الثلاثاء أنه وصل إلَّى 16.15 تريليون دولار فِيْ الربع الثاني، مدفوعًا فِيْ الغالب بقفزة قدرها 207 مليار دولار فِيْ قروض الرهن العقاري حيث كثف المستهلكون الاقتراض للتعامل مع التضخم المتسارع.

وبحسب التقرير، ارتفع الدين العقاري إلَّى 11.39 تريليون دولار فِيْ نهاية يونيو.

بدأ البنك المركزي الأمريكي فِيْ رفع أسعار الفائدة فِيْ مارس مع خروجه من السياسات النقدية التيسيرية التي كانت سارية خلال أسوأ مراحل جائحة Covid-19 لحماية الاقتصاد الذي عانى بشكل كبير نتيجة الإغلاق وإجراءات الحماية الأخرى.

وقال التقرير، الصادر عَنّْ فرع نيويورك للاحتياطي الفِيْدرالي، إن إجمالي ديون الأسر الأمريكية يزيد الآن بأكثر من تريليوني دولار عما كان عليه فِيْ الربع الأخير من عام 2022، قبل أن يبدأ الوباء.