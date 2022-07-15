“دي بي ورلد” تستثمر 500 مليون دولار للحد من الانبعاثات الكربونية

قالت DB World، المزود الرائد للحلول اللوجستية الذكية، إنها تطمح إلَّى المساهمة بشكل هادف فِيْ معالجة آثار تغير المناخ.

وقد تعهدت بأن تصل المجموعة إلَّى الحياد الكربوني (صافِيْ الانبعاثات الصفرية) وهِيْ ملتزمة بتحقيق ذلك بحلول عام 2040.

نصف مليار دولار استثمارات بحلول عام 2030

صرحت مجموعة DB World Group بأنها تسعى إلَّى “إيجاد مجموعة واسعة من خيارات الطاقة الكهربائية والمتجددة فِيْ آسيا” كخطوة رئيسية نحو تحقيق هدفها المتمثل فِيْ تحقيق انبعاثات صفرية صافِيْة بحلول عام 2040، حسبما قالت مها القطان، الرئيس التنفِيْذي للموارد البشرية و الاستدامة فِيْ DB World. مجموعة DB العالمية.

وأضافت أن استراتيجية مجموعة “دي بي وورلد” لإزالة الكربون تهدف إلَّى جذب استثمارات عالمية تزيد عَنّْ 500 مليون دولار بحلول عام 2030، بحسب وكالة أنباء الإمارات وام.

فِيْما يتعلق بالأدوار التي تتوقع DB World أن تلعب دور الوقود الأخضر القائم على الهِيْدروجين والاستخدامات المحتملة الأخرى فِيْ محطات الحاويات والمراكز اللوجستية التي تديرها المجموعة حول العالم، ذكرت أن استراتيجية المجموعة فِيْ إزالة الكربون تمثل خطة شاملة تشمل جميع الإدارات (الموانئ) والمحطات). اللوجستيات والمناطق الاقتصادية والخدمات البحرية) التي تمارس أنشطة مختلفة.

ولفتت إلَّى أن قسم الموانئ والمحطات بالمجموعة يحرز تقدما مستمرا من خلال اتباع الاستراتيجية الهادفة إلَّى تحقيق أقصى قدر من الكفاءة وأتمتة المعدات وتزويد الكهرباء المتجددة والوقود منخفض الكربون وتعويض الكربون، مضيفة أنه مع استخدامات معينة للهِيْدروجين فِيْ المحطات الداخلية. المركبات، التي يمكن استخدامها كَمْكَمْل، نحن منفتحون أيضًا على الشراكة مع سلطات الموانئ لاستكشاف البنية التحتية للهِيْدروجين “.

سيكون الوقود منخفض الكربون أو الذي ينعدم فِيْه الكربون، بما فِيْ ذلك الهِيْدروجين الأخضر، الذي يحل محل الديزل والوقود البحري، أمرًا حيويًا لتحقيق هدف تحقيق صافِيْ انبعاثات صفرية، وهُو ما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة للحد من انبعاثات الكربون.

وعَنّْ المناقشات التي أجرتها “DB World” حول هذا الموضوع مع سلطات الموانئ والنقل وخطوط الشحن التي تتعامل معها، أفادت المجموعة بأنها تقوم بحوالي 10٪ من حركة الشحن العالمية، وتتعاون مع الجهات والجهات المعَنّْية. قطاع الخدمات اللوجستية لإزالة الكربون من حركة التجارة بعدة طرق وفِيْ جميع الأماكن التي تعمل فِيْها.

شراكة مع شركة Maersk McKinney Muller

أحد الأمثلة الحديثة لمحادثاتها حول الهِيْدروجين الأخضر وبدائل الوقود الأخرى كان من خلال الشراكة مع مركز Maersk McKinney Muller للشحن الخالي من الكربون، وتعمل DB World جنبًا إلَّى جنب مع المركز لتطوير تقنيات وحلول خالية من الكربون للصناعة البحرية. .

يتمثل جزء رئيسي من اختبار بدائل الوقود الأخضر عبر سلسلة القيمة فِيْ بيئة حية – وهُو شيء لا يمكن أن توفره سوى DB World للسلطات وخطوط الشحن على نطاق واسع، وتشارك المجموعة أيضًا بنشاط فِيْ المناقشات مع سلطات الموانئ حول الطاقة المتجددة إمدادات الكهرباء. .

الهِيْدروجين هُو أفضل وقود نظيف

صرح سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفِيْذي للمجموعة، فِيْ “إكسبو 2022 – دبي”، أن أفضل وقود نظيف هُو الهِيْدروجين، ونعتقد أنه من الضروري العمل على نطاق أوسع فِيْ شركاتنا وقطاع الخدمات اللوجستية فِيْ بشكل عام، للعثور على أنسب الطرق تأثير استخدام الهِيْدروجين الأخضر فِيْ موانئنا ومحطاتنا ومناطقنا الاقتصادية.

أوضحت DB World أن تكاليف الاستثمار الإضافِيْة لمعدات مناولة الحاويات المستدامة أعلى بكثير من الخيارات القياسية.

تتوقع استراتيجية إزالة الكربون للمجموعة أنه سيتم استثمار أكثر من 500 مليون دولار بحلول عام 2030، وتعَنّْي التكاليف والحجم أنها لا تزال فِيْ المراحل الأولى من استخدام الهِيْدروجين المتجدد فِيْ الخدمات اللوجستية، وبصفتها مشغل موانئ رائد، فإن البنية التحتية للتزود بالوقود والهِيْدروجين ستكون كذلك. بناها الشركاء. الذين يؤجرون الأرض فِيْ مواقع المجموعة.

لا تزال المناقشات فِيْ مراحلها الأولى مع مزودي التكنولوجيا هؤلاء لتحديد أفضل السبل للعمل معًا، وعلى المدى القريب، الجرارات والرافعات الشوكية التي تعمل بالحاويات التي تعمل بالهِيْدروجين “.

استراتيجية الأسواق الآسيوية

أما بالنسبة لاستراتيجية DB World فِيْ هذا الصدد فِيْما يتعلق بمرافقها وعملائها فِيْ الأسواق الآسيوية الرائدة، فقد ذكرت المجموعة أن تركيزها ينصب على ضمان تلبية احتياجات السكان بشكل مستدام فِيْ ضوء الطلب المتزايد بشكل كبير على الطاقة فِيْ آسيا، والهِيْدروجين جزء حيوي من مزيج الطاقة. فِيْ نظام طاقة هجين، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

كَمْا تشارك B&O Shipping and Logistics التابعة للمجموعة بنشاط فِيْ تنفِيْذ نظام طاقة هجين فِيْ آسيا. تهدف تايوان إلَّى توفِيْر 5.7 جيجاوات من طاقة الرياح بحلول عام 2025، وقد تم التعاقد مع B&O Shipping and Logistics من قبل Ørsted و Boscalis لدعم تطوير مزارع الرياح البحرية.