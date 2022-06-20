دُخُولْ موقع نتيجة الدبلومات الفنية 2022 وموعد عرض النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الدبلوم الفني 2022 سيسمح لعدد من الطلاب المصريين بمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم المقعد والاسم فور ظهوره. سيتم عرض نتائج الطلاب من مختلف التخصصات التجارية والزراعية والفندقية والصناعية ، وذلك لنظامي 3 و 5 سنوات أيضًا ، والجدير بالذكر أن الوزير طارق شوقي مسؤول عن اعتماد نتائج الدبلومات الفنية. 2022 حيث سيتم عرضه على كل من يستخدمه من خلال بوابة التعليم الفني 2022 في مصر ، أما موعد صدور نتيجة الدبلومات الفنية 2022 فسيكون مطلع الأسبوع المقبل ، بحسب بيان وكالة الوزارة. التربية محمد مجاهد ، وأن عمل تصحيح أوراق الطلاب في الضوابط جار حتى الآن ، وصدرت توجيهات لمراجعتها جيداً قبل الإعلان عنها.

نتيجة الدبلوم الفني 2022

ومن الجدير بالذكر أن موقع نتيجة الدبلومة الفنية 2022 هو البوابة التي سيتم من خلالها تعريف الطلاب نتيجة الدبلوم الفني 2022. وسيتم الإعلان عنه في الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري ، بحسب ما قاله الوزير ، وسيتم الإعلان عن أسماء المتفوقين في جميع التخصصات بمجرد أن يصبحوا جاهزين. سيعتمد بشكل مباشر على موقع وزارة التربية والتعليم ليتمكن كل طالب من استخراج نتائجه.

نتيجة الدبلوم الفني 2022

كما أن حوالي 830753 طالب وطالبة في جمهورية مصر قد تقدموا لامتحانات الدبلوم الفني. كما بلغ عدد لجان الإدارة ونظام الامتحانات ولجان الرقابة في مختلف المناطق 23 لجنة إدارية. اما عدد لجان عملية الامتحان لهذا العام فقد بلغ 3080 لجنة. الاستفسار عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم المقعد باتباع الخطوات التالية:

أولاً ، يدخل الطالب موقع وزارة التربية والتعليم على شبكة الانترنت

ثانياً: يختار نتيجة الدبلوم ثم يضغط على زر “استفسار عن النتائج”

ثالثًا: يشترط على الطالب تحديد نوع الدبلوم ، ثم إدخال رقم جلسة الامتحان في الخانة المخصصة له.

في النهاية ، ينقر على زر عرض نتيجة الشهادات ، وستظهر له جميع الدرجات التي تحصل عليها.

كشف وكيل وزارة التربية والتعليم في مصر ، أن نتيجة الصف الثالث الثانوي الفني 2022 ستظهر مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير. سيتم اعتماده من قبل وزير التربية والتعليم على موقع وزارة التربية والتعليم. هذا وقد تم توزيع شهادات الدبلوم الفني. أما بالنسبة للتعليم الصناعي ، فقد تم تخصيص 1000 دبلوم صناعي لمدة 5 سنوات ، ولمدة 3 سنوات في 700. أما بالنسبة للدبلوم الصناعي لمدة 3 سنوات ، فقد كان التعليم المزدوج 570 ، ولمدة 3 سنوات كان التعليم المهني 500.

هنا وصلنا إلى نهاية المقال الخاص بنتيجة الدبلوم الفني 2022 والتي أصبحت موضوع بحث لكثير من الطلاب المصريين الذين ينتظرون ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022 وقريباً ستتم الموافقة عليها في موقع وزارة التربية والتعليم.