ذروة موسم الصيف.. “طيران الإمارات” تستعد لمعدلات سفر قياسية

كثفت طيران الإمارات استعداداتها للارتفاع الكبير فِيْ أسعار السفر خلال ذروة موسم الصيف، بما فِيْ ذلك 39 وجهة أوروبية.

مع إعادة فتح خط لندن ستانستيد ابتداءً من الأول من أغسطس.

24000 رحلة جوية من وإلَّى 129 مطارًا

مع أكثر من 24000 رحلة مجدولة من وإلَّى 129 مطارًا حول العالم خلال شهري أغسطس ويوليو، عملت طيران الإمارات عَنّْ كثب مع شركائها من المناولة الأرضية فِيْ جميع أنحاء العالم لضمان سير عملياتها بسلاسة خلال فترة الذروة هذه.

كَمْا خصصت الشركة موارد إضافِيْة لضمان الحركة السلسة للمسافرين الذين يتابعون رحلاتهم من خلال مقرها الرئيسي فِيْ دبي. بالإضافة إلَّى إمكانية استخدام العديد من الخيارات المريحة لتسجيل الوصول، بما فِيْ ذلك عبر الهاتف الذكي والإنترنت وفِيْ المنزل وأجهزة تسجيل الوصول الذاتي.

كَمْا قامت الشركة بتشغيل طائرات إيرباص A380 العملاقة ذات الطابقين لخدمة 30 مدينة فِيْ شبكة رحلاتها، بما فِيْ ذلك الوجهات الأوروبية التي تحظى بشعبية كبيرة بين المسافرين، مثل أمستردام ودوسلدورف وهامبورغ ولندن جاتويك ولندن هِيْثرو وروما وباريس ومدريد. . ومانشستر وميلانو وفِيْينا وزيورخ.

يتمتع ركاب “طيران الإمارات” بتجربة السفر الفريدة التي تشتهر بها الخطوط الجوية، وما تقدمه من خدمات عالية الجودة، سواء فِيْ الجو أو على الأرض، بما فِيْ ذلك خدمة السيارة مع سائق مجانية من وإلَّى المطار الذي توفره له. مسافرو الدرجة الأولى ورجال الأعمال فِيْ جميع المدن التي تخدمها شركة الطيران. تقريبًا.

فِيْ الجو، يمكن لركاب طيران الإمارات من جميع الدرجات الاستمتاع بوجبات شهِيْة محضرة باستخدام أجود المكونات الطازجة والمستوحاة من البيئات المحلية، بالإضافة إلَّى الاستمتاع بخيارات ترفِيْهِيْة لا حصر لها، من خلال أكثر من 5000 قناة ترفِيْهِيْة عَنّْد الطلب، تضم مختارات لا مثيل لها من أحدث الأفلام، البرامج التلفزيونية والإذاعية والبث التلفزيوني المباشر والبودكاست عبر نظام الترفِيْه الجوي الشهِيْر لطيران الإمارات ACE.

تحديثات الرحلات وإشعارات السفر

يمكن لمسافري طيران الإمارات الحصول على أحدث المعلومات عَنّْ مواعيد الرحلات من خلال تنزيل “تطبيق طيران الإمارات”، أو تحديث تفاصيل الاتصال الخاصة بهم من خلال النقر على زر “إدارة حجزي” على الموقع الإلكتروني emirates.com. كَمْا يجب على المسافرين ة أحدث متطلبات السفر والإشعارات قبل بدء رحلاتهم، ومراعاة الوصول المبكر لاستكَمْال إجراءات سفرهم، مما يتيح لهم الوقت الكافِيْ لاستكَمْال جميع الإجراءات الرسمية فِيْ المطارات.

يمكن للمسافرين مع طيران الإمارات فِيْ الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، والأعضاء المؤهلين فِيْ برنامج سكاي واردز لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين، تسجيل الوصول مبكرًا للاسترخاء والاستمتاع بقضاء أوقات ممتعة فِيْ صالات طيران الإمارات فِيْ 21 مطارًا خارج دبي، بما فِيْ ذلك The صالة أعيد افتتاحها حديثًا فِيْ بانكوك.

فِيْ أستراليا، من المقرر إعادة فتح صالات طيران الإمارات فِيْ مطارات سيدني وملبورن وبيرث فِيْ نهاية شهر يوليو. يمكن للمسافرين إلَّى وجهات لا توجد بها صالات خاصة الاستفادة من الترتيبات التي توفرها طيران الإمارات مع الصالات الشريكة فِيْ 100 مطار آخر. لاحظ أن الركاب فِيْ الفئات الأخرى يمكنهم دخول هذه الصالات مقابل رسوم محددة. لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يرجى زيارة https//www.emirates.com/ae/english/experience/our-lounges/ العطل والتوقفات فِيْ دبي خلال فصل الصيف

دبي هِيْ المكان المثالي للزيارة هذا الصيف، مع تنظيم “مفاجآت صيف دبي”، الذي يعد من أكبر فعاليات التسوق والترفِيْه فِيْ الإمارة، ويضم مجموعة واسعة من الأنشطة العائلية الممتعة وعروض الترفِيْه والتسوق. يمكن أيضًا استخدام بطاقات الصعود على متن رحلات طيران الإمارات كبطاقات خصم حتى 30 سبتمبر 2022. ويمكن لركاب طيران الإمارات ببساطة إبراز بطاقة صعودهم إلَّى الطائرة وبطاقة هُوية سارية للاستمتاع بخصومات مذهلة فِيْ مئات من منافذ البيع بالتجزئة والترفِيْه والمطاعم. فِيْ جميع أنحاء دبي.

لمعرفة المزيد من المعلومات حول My Emirates Pass، يرجى زيارة الرَابِطْ www.emirates.com/myemiratespass

يمكن لمسافري طيران الإمارات من دبي تصفح وإنشاء وحجز الرحلات عَنّْد الطلب، والتي تشمل الرحلات الجوية والإقامة فِيْ الفنادق وزيارات الوجهات الرئيسية وغيرها من تجارب العشاء والترفِيْه فِيْ دبي والإمارات، من خلال منصة “تجربة دبي” التابعة لطيران الإمارات. »، واستمتع بمزيد من الميزات الفريدة.

يمكن لمسافري طيران الإمارات القادمين إلَّى دبي ترقية عطلاتهم هناك والاستمتاع بعروض حصرية من خلال الإمارات للعطلات.