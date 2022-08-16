ذعر فِيْ “إيكيا” شنغهاي.. فتش عَنّْ كورونا

سادت حالة من الذعر عملاء أحد متاجر شركة IKEA السويدية فِيْ شنغهاي، بعد أن تبين وجود حالة مخالطة لشخص مصاب بـ “كوفِيْد -19”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فِيْديو يظهر العشرات من عملاء متجر ايكيا وهم يتدافعون نحو الأبواب المغلقة من قبل رجال الأمن، فِيْ محاولة لحجز العملاء وفرض الحجر عليهم، تحسبا لانتشار الوباء فِيْ الخارج.

تمكن العملاء بسرعة من فتح الباب بالقوة والهروب من المتجر قبل الحجر الصحي، حيث تنفذ الصين استراتيجية صحية صارمة لمكافحة COVID-19، والحجر الصحي المصاب وأحيانًا جهات الاتصال، وتفرض الإغلاق المستهدف، وإجراء فحوصات شاملة وإلزامية PCR.

شنغهاي وسلسلة الإغلاقات المتكررة

فِيْ الربيع الماضي، شهدت العاصمة الاقتصادية للصين، شنغهاي، إغلاقًا لمدة شهرين لمكافحة أسوأ وباء تشهده البلاد منذ عامين.

وبعد اكتشاف حالة اتصال واحدة يوم السبت فِيْ متجر “ايكيا”، حاولت السلطات احتجاز جميع عملاء المجموعة السويدية، بهدف فرض حجر صحي عليهم.

وأظهرت مقاطع فِيْديو انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي عائلات عالقة فِيْ المتجر خلف أبواب زجاجية.

فِيْ مشاهد أخرى، يمكن رؤية العملاء وهم يفرون خائفِيْن عبر باب يشبه مخرج الطوارئ للمحل فِيْ منطقة شوهُوي.

واجه الحراس صعوبات فِيْ إبقاء الأبواب مغلقة بسبب حجم الحشد.

هذا النوع من المشاهد ليس نادرًا فِيْ الصين. وفِيْ شنغهاي أيضًا، فر الموظفون يوم الجمعة بعد اكتشاف حالة اتصال فِيْ مبنى إداري فِيْ منطقة هُوانغبو، وفقًا لمشاهد تحققت منها وكالة فرانس برس.

فِيْ الآونة الأخيرة، أثارت الإجراءات الصارمة التي تم تنفِيْذها فِيْ الصين لمكافحة انتشار الفِيْروس، بما فِيْ ذلك الإيداع التلقائي للمصابين فِيْ مراكز الحجر الصحي، استياء جزء من السكان.

فِيْ بداية الشهر، تم عزل 80 ألف سائح فِيْ جزيرة هاينان الاستوائية (جنوب)، وهِيْ وجهة شهِيْرة للغاية فِيْ الصين فِيْ هذا الوقت من العام.

بينما تمكن البعض من العودة إلَّى مدنهم الأصلية، لا يزال عشرات الآلاف من المصطافِيْن عالقين فِيْ الجزيرة.

وأظهرت صور تحققت منها وكالة فرانس برس قسما من السكان الساخطين احتجوا نهاية الأسبوع الماضي مطالبين بلقاء مسؤولين محليين.

وسجلت الصين يوم الثلاثاء 2368 حالة إصابة محلية جديدة بكوفِيْد -19.

منذ عام 2022، أغلقت البلاد حدودها أمام السياح الأجانب بسبب الوباء