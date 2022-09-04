ذعر فِيْ النصر.. تطور مفاجئ لحالة بيتي مارتينيز الصحية

كشف الإعلامي عبد العزيز العصيمي، عَنّْ آخر التطورات فِيْ الحالة الصحية لنجم فريق النصر الأول لكرة القدم الأرجنتيني بيتي مارتينيز.

كشفت تقارير صحفِيْة عَنّْ إصابة بيتي بعدوى فِيْ التامور، وهُو ما أكده النجم الأرجنتيني عبر رسالة نشرها على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح فِيْها أنه سيلعب كرة القدم مرة أخرى قريبًا.

يواصل النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز المعاناة من الإصابة الشديدة التي تعرض لها فِيْ مباراة النصر والأهلي فِيْ موسم 2022-2022، الأمر الذي يهدد مسيرته الكروية.

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– تطور جديد

وكتب الصحفِيْ عبد العزيز العصيمي عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر” “غدا سيفحص الكابتن بيتي مارتينيز من قبل أحد الاستشاريين المتخصصين للتحقق من حالتها الصحية.

من المتوقع أن يتم تحديد موقف اللاعب الطبي بعد الفحص من قبل الطبيب المختص، إذا احتاج إلَّى الخضوع لعملية جراحية أو تناول الدواء فقط حتى الشفاء والعودة إلَّى التدريب.

وكان أول فريق كرة قدم لنادي النصر، وقع صيف 2022، وبخمسة لاعبين، هم البرازيلي لويس جوستافو، والكولومبي ديفِيْد أوسبينا، والإسباني ألفارو غونزاليس، والإيفواري جيسلان كونان، وعبد الرحمن غريب.

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