باع البنك المركزي الفنزويلي ستة أطنان من الذهب بحلول يونيو 2022، حسبما تظهر الميزانية العمومية للبنك للنصف الأول من عام 2022.

أظهرت بيانات مالية من البنك المركزي أن كَمْية السبائك الذهبية فِيْ خزائن البنك بنهاية النصف الأول من العام بلغت 73 طنا وهُو أدنى مستوى منذ 50 عاما.

فِيْ النصف الثاني من عام 2022، كان لدى البنك المركزي حوالي 79 طنًا فِيْ خزائنه.

وبلغت قيمة احتياطي الذهب بنهاية يونيو من العام الجاري 4.329 مليار دولار، أي أقل بمقدار 231 مليون دولار عَنّْ ديسمبر 2022 عَنّْدما بلغت 4.56 مليار دولار.

ولم يقدم البنك المركزي تفاصيل عَنّْ أسباب انخفاض أصوله ولم يرد على الفور على طلب للتعليق.

فِيْ غضون ذلك، تراجعت صادرات فنزويلا من النفط الخام بنسبة 27 فِيْ المائة فِيْ يوليو / تموز مقارنة بالشهر السابق، متأثرة بانقطاع إمدادات الكهرباء والغاز لشركة الطاقة المملوكة للدولة، وفقًا لبيانات تتبع السفن على رفِيْنيتيف أيكون ووثائق الشركة الداخلية.

وأشارت البيانات إلَّى أن إجمالي 29 سفِيْنة غادرت فنزويلا الشهر الماضي تحمل 460323 برميلا يوميا من الخام والمنتجات المكررة.

تشير هذه الأرقام إلَّى انخفاض بنسبة 27 فِيْ المائة مقارنة بشهر يونيو وانخفاض بنسبة 38 فِيْ المائة عَنّْ مستويات يوليو 2022.

أظهرت بيانات إيكون أن معظم الشحنات كانت متجهة إلَّى الصين مباشرة أو من خلال مراكز الشحن العابر مثل ماليزيا.

تأرجحت مبيعات النفط من الدولة العضو فِيْ منظمة أوبك فِيْ أمريكا الجنوبية هذا العام مع تقادم البنية التحتية لشركة PDVSA المملوكة للدولة ونقص الاستثمار والعقوبات الأمريكية التي تقيد الإنتاج والصادرات.

قبل أيام، قدمت فنزويلا عروضًا لتصدير النفط إلَّى أوروبا، التي تشهد أزمة طاقة نتيجة الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا، مقابل دفعة مقدمة ورفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

فِيْ 17 مايو، أعلن البيت الأبيض عَنّْ تخفِيْف بعض العقوبات المفروضة فِيْ 2022 بهدف إزاحة الرئيس مادورو من السلطة بعد انتخابات 2022 التي أدت إلَّى إعادة انتخابه. وجاء تخفِيْف العقوبات “فِيْ إطار تعزيز الحوار بين السلطة والمعارضة الذي توقف ولم يستأنف بعد”.

وفقًا لتقرير حكومي أمريكي، من المحتمل أن تكون العقوبات التي فرضتها واشنطن على فنزويلا قد ساهمت فِيْ التدهُور الاقتصادي فِيْ هذا البلد الواقع فِيْ أمريكا الجنوبية وتسببت فِيْ عقبات أمام العاملين فِيْ المجال الإنساني هناك.