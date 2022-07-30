رأسية حمد الله تطيح بلوزيرن.. والاتحاد يفوز بصفقاته الجديدة

وتغلب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم على نظيره السويسري لوزيرن، 1-0، فِيْ مباراة ودية بين الفريقين، على معسكر الاتحاد بمدينة سيفِيْلد النمساوية.

يقيم الاتحاد معسكرا تحضيريا فِيْ النمسا، بين المرحلة الأولى فِيْ سيفِيْلد بمحافظة تيرول، حتى 8 أغسطس المقبل، حيث سيواجه ريد بول النمساوي فِيْ سالزبورغ فِيْ 7 أغسطس، ثم المرحلة الثانية فِيْ منطقة باد. تانزمانندورف. حتى 12 أغسطس، والتي ستشهد مباراة تجريبية ضد الوحدة الإماراتي فِيْ 12 أغسطس، قبل عودة البعثة إلَّى جدة فِيْ اليوم التالي.

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وكان من المقرر أن يخوض الاتحاد مباراة تجريبية ضد فريق فِيْورنتينا الإيطالي فِيْ بلدة سيفِيْلد النمساوية، قبل إلغاء المباراة، ليخوض الاتحاد مباراة بديلة ضد لوسيرن.

تفاصيل مباراة الاتحاد ولوسيرن

شارك المدرب نونو سانتو فِيْ القائمة الأساسية للاتحاد والتي تضم “مارسيلو جروهِيْ، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، عمر هُوساوي، حمدان الشمراني، مهند الشنقيطي، طارق حامد، برونو هنريكي، إيغور كورنادو، رومارينهُو. عبد الرزاق حمدالله “.

وأحرز عبد الرزاق حمدالله الهدف الأول للاتحاد فِيْ الدقيقة الرابعة متلقيا تمريرة عرضية من إيجور كورنادو ليرأسها فِيْ الزاوية اليسرى.

واحتسب حكَمْ المباراة ركلة جزاء لصالح لوسيرنا فِيْ الدقيقة 29، قبل أن يتألق الحارس مارسيلو جروهِيْ بإيقاف الكرة.

وفِيْ الشوط الثاني دفع نونو سانتو قائمة المقاعد التي تضم “صالح الوحييميد، زكريا هُوساوي، نايف عسيري، زياد الصحافِيْ، مدالله العليان، عوض الناشري، حسين العيسى، أحمد بحسين، خالد السميري، عبد الرحمن العبود، هارون قمارا “.

وأثناء الاستراحة، أجرى الاتحاد تبديلين، خلفا المعتصم صديق ومروان الصحافِيْ خلفا حسين العيسى وأحمد بهاء حسين.

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