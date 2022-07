رأس السنة الهجرية 2022 تونس .. مَتَّى مَوعِد عطلة العام الهجري الجديد 1444 فِيْ تونس

ما هُو مَوعِد رأس السنة الهجرية 2022 فِيْ تونس وتاريخ 1 محرم 2022. يرغب الكثير من المسلمين فِيْ معرفة تاريخ رأس السنة الهجرية 1444، وهُو بداية شهر محرم فِيْ التقويم الإسلامي. الذي يأتي مع نهاية شهر ذي الحجة ونهاية العام الهجري الحالي 1443. الموافق السبت 30 يوليو 2022 الموافق 1 محرم 1444 هـ. وهذا مبني على الحسابات الفلكية والجهات المختصة بالجمهُورية التونسية.

تاريخ رأس السنة الهجرية 2022 تونس

تاريخ رأس السنة الهجرية 2022 تونس. يشار إلى أن المعهد الوطني للأرصاد أعلن أنه سيتم رصد هلال شهر محرم 1444 وتسجيله بعد غروب الشمس. يوم الجمعة الموافق 29 يوليو 2022 الموافق للتاريخ الهجري لليوم الثلاثين من شهر ذي الحجة 1444 م. ح. حسب التوقيت المحَلْي للجمهُورية التونسية. تمنح جميع المؤسسات الحكومية والخاصة فِيْ تونس عطلة رأس السنة الهجرية للاحتفال بهذه المناسبة الدينية. سيتم أيضًا دفع رواتب جميع موظفِيْ الدولة. لهذا السبب ينتظر الكثير من المواطنين هذه المناسبة التي تشهد احتفالات مختلفة ومتنوعة فِيْ مختلف الدول العربية والعالم الإسلامي.

مَوعِد رأس السنة الهجرية بتونس 2022

اقامة مَوعِد رأس السنة الهجرية 2022 فِيْ تونس، من أهم الأحداث الدينية الإسلامية. من المنتظر أن تكون السنة الهجرية الجديدة فِيْ تونس، كَمْا أعلن عنها المعهد الوطني للأرصاد الجوية ووفقًا للحسابات الفلكية من رؤية الهلال. يوم السبت 30 يوليو 2022.الموافق 1 محرم 1444.

كَمْ بقي من حفلة رأس السنة الهجرية فِيْ تونس 1444

بعد ذلك، نراقب العد التنازلي للأيام الأولى من شهر محرم، وهُو الشهر الأول من التقويم الهجري.

var countDownDate = new Date("7 30, 2022 000000").getTime();

// Update the count down every 1 second var x = setInterval(function() { var now = new Date().getTime(); var distance = countDownDate - now; var distance2 = countDownDate+(24*60*60*1000) - now;

// Time calculations for days, hours, minutes and seconds var days = Math.floor(distance / (1000 * 60 * 60 * 24)); var hours = Math.floor((distance % (1000 * 60 * 60 * 24)) / (1000 * 60 * 60)); var minutes = Math.floor((distance % (1000 * 60 * 60)) / (1000 * 60)); var seconds = Math.floor((distance % (1000 * 60)) / 1000);

var days2 = Math.floor(distance2 / (1000 * 60 * 60 * 24)); var hours2 = Math.floor((distance2 % (1000 * 60 * 60 * 24)) / (1000 * 60 * 60)); var minutes2 = Math.floor((distance2 % (1000 * 60 * 60)) / (1000 * 60)); var seconds2 = Math.floor((distance2 % (1000 * 60)) / 1000);

// Display the result in the element with id="demo" document.getElementById("countdownbeso").innerHTML ="