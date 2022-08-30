رأي قانوني صادم .. “موجة جديدة من العقوبات ضد كنو والهلال قادمة”

فاجأ أحمد الأمير الخبير فِيْ قانون الرياضة جماهِيْر الهلال بسبب موجة أخرى من العقوبات ضد إدارة النادي فهد بن نافل واللاعب محمد كنو فِيْ قضية نادي النصر.

أثارت قضية كانو جدلًا رياضيًا منذ يناير الماضي، عَنّْدما أعلن الهلال تمديد عقد اللاعب، فِيْ وقت أكد فِيْه النصر حصوله على توقيع اللاعب، مما جعله مسؤولًا عَنّْ عقوبة التوقيع. لناديين بشرط جزائي يقدر بـ27 مليون ريال سعودي، مما دفع الأخير للجوء إلَّى الاتحاد السعودي لكرة القدم.

اقرأ أيضا …

انتهى .. فِيْكتوريا تفوز بقضية كنو والهلال بثلاثة قرارات رسمية

أول تعليق لرئيس النصر على “القرارات النهائية” فِيْ قضيتي كنو والهلال

استيقظ الشارع الرياضي، اليوم الثلاثاء، على قرارات مركز التحكيم السعودي النهائية، فِيْ قضية لاعب الهلال محمد كانو ونادي النصر.

أعلن المركز السعودي للتحكيم الرياضي “قراراته النهائية” فِيْ قضية النصر ضد كنو والهلال، حيث قررت الهِيْئة بالإجماع ما يلي “إلزام نادي الهلال واللاعب، بالتضامن أو الفردي. بدفع تعويض مالي لنادي النصر بمبلغ 20306.998 مليون ريال، وتأييد قرار غرفة تسوية المنازعات بوقف اللاعب المخالف لمدة 4 أشهر، وتأييد قرار غرفة منازعات تسوية المنازعات بوقف النادي المخالف. شهرين كاملين وفترات تسجيل متتالية.

موجة جديدة من العقوبات ضد الهلال

وأشار القانوني أحمد الأمير، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، إلَّى أن هناك موجة أخرى من العقوبات ستفرض على مجلس إدارة الهلال واللاعب محمد كنو.

وكتب أحمد الأمير “قضية كانو تشبه إلَّى حد بعيد قضية الحمدالله، مع اختلافها فِيْ العد الدولي فقط. الخلاف على العقد تنظر فِيْه غرفة تسوية المنازعات، بينما يتم النظر فِيْ مخالفة أحكام الاحتراف من قبل لجنة الاحتراف “.

وتابعت المحكَمْة الرياضية “هناك موجة أخرى من العقوبات ضد الإداريين والمديرين المحترفِيْن فِيْ قضية كنو لمن لا يلتزم باللوائح”.

أنظر أيضا..

تحرك عاجل من الهلال لاتحاد الكرة فِيْ قضية كنو والنصر

سيتمكن زوار موقع “سعودي سبورت” من متابعة جميع مباريات البطولات المختلفة “دقيقة بدقيقة” متابعين المباشر والمباشر من خلال الموقع الرسمي.