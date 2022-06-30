رؤساء بنوك مركزية عالمية خفض التضخم سيكون مؤلماً.. وقد يحطم النمو

أكد الرؤساء ولكن يجب إنجاز ذلك بسرعة لمنع النمو السريع للأسعار من أن يصبح راسخًا.

بلغ التضخم فِيْ جميع أنحاء العالم أعلى مستوياته منذ عدة عقود بسبب القفزات فِيْ أسعار الطاقة والاختناقات فِيْ سلاسل التوريد بعد الوباء.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي جيروم باول “من المحتمل جدًا أن تنطوي العملية على بعض الألم، لكن الألم الأسوأ سيأتي من الفشل فِيْ معالجة هذا التضخم المرتفع والسماح له بأن يصبح دائمًا”.

مرددتًا كلمات باول، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن التضخم المنخفض فِيْ حقبة ما قبل الوباء لن يعود، وإن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يتحرك الآن لأن نمو الأسعار من المرجح أن يظل أعلى من هدف 2٪ لسنوات قادمة. .

وأشار باول إلَّى أن تصميم سياسة نقدية مشددة لتجنب الركود فِيْ الولايات المتحدة أمر ممكن بالتأكيد، مضيفًا أن المسار ضيق ولا توجد ضمانات للنجاح.

قال أوغستين كارستينز، المدير العام لبنك التسويات الدولية، وهُو مجموعة شاملة للبنوك المركزية، إن صناع السياسة اتخذوا الخطوة الأولى فِيْ الاعتراف بأن لديهم مشكلة.

وأضاف أن مهمتهم الآن هِيْ تشديد السياسة النقدية مع تصاعد المخاطر.

وأبلغ كارستينز المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء “يجب أن يحاولوا … ومنع انتقال كامل من بيئة تضخم منخفضة إلَّى بيئة تضخم عالية تسمح لهذا التضخم المرتفع بالترسخ”.

بدوره، قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن بنك إنجلترا مستعد لمزيد من الزيادات فِيْ أسعار الفائدة إذا استمر التضخم المرتفع.

لكنه حذر من أن الاقتصاد البريطاني يتجه الآن بشكل واضح ويبدأ فِيْ التباطؤ.