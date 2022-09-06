رؤوف غبور.. رجل الأعمال المصري الذي بدأ رحلة المليارت بـ15 قرشا

رؤوف غبور رجل الأعمال المصري الذي بدأ رحلة فِيْ عالم الأعمال من 15 قرشا حتى وصل إلَّى مليارات الجنيهات.

قالت دينا رؤوف غبور، ابنة رجل الأعمال المصري رؤوف غبور، مالكة مجموعة شركات جي بي أوتو العاملة فِيْ قطاع السيارات المصري وصاحبة وكالة هِيْونداي الشهِيْرة فِيْ مصر، إن والدها أصيب بالمرض مؤخرًا.

وأضافت أن والدها رؤوف غبور أصيب بسرطان البنكرياس لمدة عام ونصف ولم يستجب للعلاج الكيماوي، واستجاب للعلاج بإحدى الأجهزة الأخرى، وكان يسافر لإجراء فحوصات طبية فقط، ولكن مؤخرًا حالته الصحية. تدهُورت.

أثارت تصريحات ابنة رؤوف غبور تعاطف العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلَّى ظهُور اسم رجل الأعمال المصري رؤوف غبور، صاحب ومؤسس مجموعة غبور أوتو، على محركات البحث العالمية.

فِيْ التقرير التالي ترصد بوابة “العرب اليوم نيوز” معلومات عَنّْ رجل الأعمال رؤوف غبور الذي بدأ مدرسته بـ 15 قرشا فقط فِيْ تجارة البسبوسة حتى وصل إلَّى إنشاء مؤسسة مالية تتجاوز قيمتها السوقية 4 مليارات جنيه (233). مليون دولار) حسب أسعار الأسْهُمْ بالبورصة المصرية اليوم. .

بدايه رؤوف غبور

كشف رؤوف غبور فِيْ مذكراته أنه كتب ونشر على البيت اللبناني بعَنّْوان “يوميات رؤوف غبور وتجارب ووصايا” عَنّْ رحلته منذ البداية عَنّْدما كان طالبًا فِيْ السابعة من عمره، وكانت عاصمته 15 قرشًا. .

قال رؤوف غبور فِيْ مذكراته اكتشفت أن رأسمالي غير كافٍ للعمل، فاقترضت 15 قرشًا أخرى من خادمة فِيْ منزلنا، وذهبت لشراء الحلوى وبيعها لزملائي الطلاب فِيْ مطلع الستينيات.

تخرج رؤوف غبور من كلية الطب فِيْ عين شمس عام 1976، وكانت ثروته الشخصية فِيْ ذلك الوقت نصف مليون جنيه، ليتوسع عمله بعد ذلك لتصل استثماراته إلَّى المليارات، ويتربع على عرش إحدى أكبر شركات السيارات العاملة فِيْ المنطقة. السوق المصري وصاحب عدد كبير من الماركات.

يوميات رؤوف غبور

تعامل رؤوف غبور مؤسس مجموعة شركات جي بي أوتو كتابةً مع توسعات مجموعته والأخطاء الإدارية الفردية وتراكَمْ الخسائر وقِصَّة سيارة فِيْرنا وتصنيعها التي بدأها فِيْ خضم دورة كبيرة من وتطرق فِيْ كتابه إلَّى مرحلة تعثره ودروسه واستفاد منها.

وبحسب مذكرات رؤوف غبور، فإن فترة الانتعاش للشركات كانت اتجاه سوق الأوراق المالية، والإدارة الحديثة، ومدارس التكنولوجيا، ومؤسسة غبور، وأوضح فِيْ المذكرات كَيْفَ تحول إلَّى نهج مختلف.

تطرق غبور فِيْ مذكراته إلَّى دخوله مجال الاستثمار الزراعي، وعلاقاته الخارجية، وأخطرها علاقته مع عراق صدام حسين فِيْ ذلك الوقت، وتحدث عَنّْ إرادته لمصر، والتي تضمنت الاهتمام بـ ثلاثة ملفات رئيسية الصحة والثقافة والتعليم.

قال رؤوف غبور إنه بدأ العمل فِيْ الشركة مبكرًا واختار طريقه الخاص.

كَيْفَ وجدت رؤوف غبور

“فِيْ ربيع عام 1992 فقد معظم وكالاته، ولكن بعد بضعة أشهر استعاد منصبه مرة أخرى وبدأ فِيْ تصنيع السيارات فِيْ هذه المرحلة، وتوسعت أنشطته التجارية والزراعية، لكنه كان يفعل كل شيء بنفسه، وكان هُو كان لديه مجموعة من المديرين والمساعدين، لكنهم كانوا جميعًا ينفذون قراراته فقط، الأمر الذي أدى إلَّى تعثر الشركة وزيادة الديون للبنوك بمليارات الأرقام، بحسب رواية رؤوف غبور عَنّْ تلك المرحلة من حياته، قائلا “هذا الرجل الواحد من أهم أسباب الأزمات والمشاكل المالية”.

رؤوف غبور وصدام حسين

يتابع رؤوف غبور قصته قائلاً أخطر العلاقات التي عاشها عراق صدام، خاصة مع توسع وانتشار استثماراتي، وفِيْ نفس الوقت الأزمات الاقتصادية فِيْ مصر والركود العام، خاصة فِيْ عام 2000، الظروف. كانت صعبة للغاية عَنّْدما توسعت فِيْ المصانع وأنفقت الكثير، أردت الاستمرار فِيْ العمل لذلك فكرت فِيْ فتح سوق عربي جديد.

يؤكد كتاب رؤوف غبور أن عدي نجل صدام حسين كان مسؤولاً عَنّْ استيراد شحنات سيارات المرسيدس للعراق.

يروي رؤوف غبور فِيْ مذكراته صدام حسين كان يتزوج زوجة ثانية فِيْ ذلك الوقت. أنجبت هذه الزوجة ابنًا من زوجها الأول، وكان يقارب سن عدي صدام حسين. تعاونت مع الشاب وعينته مسؤولاً عَنّْ شركة فولفو فِيْ العراق للتنافس مع عدي نجل صدام حسين.

وقال رؤوف غبور إنه كان يحصل على أمواله من مشاريعه فِيْ العراق من خلال عقود النفط مقابل الغذاء فِيْ العامين الأولين بشكل منتظم، مؤكدًا حبه للشعب العراقي، لكن برنامج النفط مقابل الغذاء توقف تمامًا فِيْ عام 2002.

وضع رؤوف غبور فِيْ مذكراته وصفة لتحقيق نهضة مصر الكبرى، وهِيْ إعطاء الأولوية لملفات التعليم والثقافة والصحة والاستثمار والصناعة والسياحة، واستهداف معدلات نمو الناتج القومي الإجمالي بما لا يقل عَنّْ 10. ٪ للسنوات العشر القادمة.

الحالة الصحية لرؤوف غبور

قالت دينا رؤوف غبور إنه منذ عام ونصف علمنا أنه مصاب بسرطان البنكرياس، وفِيْ ذلك الوقت كان الطبيب واثقًا من شفائه، لكنه لم يستجب للعلاج الكيميائي وقتها، وتلقى العلاج من خلال آلية أخرى. وأجاب وكان يسافر للاختبارات فقط.

وأضافت “فِيْ مارس الماضي فوجئنا بانتشار مرض السرطان وانتشاره، وأخبرنا الأطباء أن أمامه شهُور، ونحن الآن فقط نحاول قضاء أجمل أيام هذه الأشهر”.

وتابعت “لم يشكو قط، ولم يقل قط أنه كان متعبًا أو مريضًا، حتى وقت تلقيه العلاج الكيميائي، لم يشتكي أبدًا، وطوال الوقت لديه طاقة إيجابية حتى آخر عملية بسيطة أجراها اليوم. خارج غرفة العمليات سعيدا، فهُو رجل شجاع جدا “.

وكشفت أن “مذكرات رؤوف غبور كُتبت لأن له حضورًا وطريقة جيدة فِيْ الكتابة والتلاوة، لذلك نصحه المقربون وقتها بكتابة تلك المذكرات، لكنه لم يأخذ الأمر على محمل الجد”.

وأضافت “فِيْ رحلة رحلات علاجية فِيْ نيويورك، رافقه نجله كَمْال ورجل الأعمال صلاح دياب، ومكث لمدة 12 ساعة يحكي عَنّْ تجاربه وتجاربه فِيْ الحياة. والسقوط. ”

وتابعت “أقنعَنّْاه بالكتابة والإلقاء دون أن تكون للنشر، لكن لأبنائه، مما أعطاها مصداقية أكبر كَمْا كتبت لأبنائه”.

وأضافت “بعد أن انتهى من كتابته وبذل مجهُودًا كبيرًا فِيْه، أخبرنا دون تدخلنا أنه سينشره”.

وأوضحت أنه “بعد أن نشر هذه المذكرات لقيت تجاوبا كبيرا. لم نكن نتوقعه كعائلة، وكان سعيدا جدا وسعيدا بها”.