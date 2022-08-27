رؤية ورسالة المدرسة مكتوبة وخطوات كتابتها ، لكل مدرسة أكاديمية وتربوية قواعد وأساسيات تعتمد عليها في إنجاح خطتها التعليمية وتنبيه جيل متيقظ ومتعلم ومبدع قادر على تحمل مسؤولياته ، حيث تعمل كل مدرسة على التعبير عن رؤيتها ورسالتها لأولياء الأمور والطلاب في بداية العام الدراسي ، تابعوا معنا للتعرف على رؤية ورسالة المدرسة مكتوبة وخطوات كتابتها .

ما هي رؤية المدرسة ورسالتها

تعرف رؤية المدرسة بأنها الهدف والطموح الذي تسعى المدرسة إلى تحقيقه من خلال وضع الخطط والاقتراحات التي تتناسب مع كفاءة المعلمين وقدرات الطلاب والطالبات في تحقيق ما رسمته المدرسة لمستقبل مشرق ومزدهر لها. . تمت كتابة هذه الرؤية للمدرسة لتكون مرجعًا موثوقًا به. في اختيار التوجيهات والقرارات للمدرسة وتوضيح ماهية السياسة ضمن نظامها الحالي والمستقبلي.

أما الرسالة فهي شرح مفصل لما تهدف المدرسة التربوية والتربوية إلى تحقيقه في سبيل تحقيق رؤيتها المستقبلية أي تحديد الهدف الأساسي من بناء تلك المؤسسة والغرض من وجودها. والإداريين وغيرهم لرفع درجة الحماس والحيوية في العمل بين صفوفهم.

رؤية المدرسة ورسالتها مكتوبة

تتنوع صيغ الرؤية والرسالة التي يمكن أن تتبناها المدرسة التربوية، حيث توضح من خلالها الخطة والهدف الذي تسعى إليه، وتتم كتابة صيغ تلك الرؤية والرسالة للمدرسة على النحو التالي

الرؤية نهدف إلى تخريج ما لا يقل عن 100٪ من إجمالي عدد طلاب المدرسة القادرين على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم بمتطلبات العصر الحديث والتكنولوجيا، من خلال بيئة تعليمية وتعليمية يمكن للمجتمع الاستفادة منها والاستفادة منها.

الرسالة نسعى من خلال مدرسة “اسم المدرسة” إلى تحقيق تعاون مثمر بين العاملين داخل الهيئة التعليمية، والعمل على تعزيز مبدأ التطوير التعليمي المستدام، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة في جميع الأوقات لجميع الطلاب لضمان تخريج طالب ذو كفاءة عالية ومهارات متميزة.

ما هو الفرق بين رؤية المدرسة ورسالتها

لكل مؤسسة أو شركة رؤية ورسالة تسعى إليها ضمن خطة منظمة يتم اعتمادها واعتمادها مسبقًا، ومعرفة الفرق بين رؤية ورسالة المدرسة من خلال النقاط التالية

الرؤية هي تخطيط مستقبلي لما يريدون أن تكون عليه المدرسة، والمهمة هي شرح تلك الخطط والأهداف المستقبلية التي تسعى المدرسة إلى تحقيقها في الوقت الحاضر.

وتتميز الرؤية بالوضوح ودقة الصياغة، بينما تحدد الرسالة رسالة كل معلم ومسؤول تجاه الطلاب والمدرسة.

عند تطوير رؤى المدرسة، فإن السؤال الأول هو إلى أين ستصل مدرستنا أما بالنسبة للرسالة فالسؤال هو ماذا يحدث في المدرسة اليوم

شروط كتابة رؤية ورسالة المدرسة

عند كتابة رؤية المدرسة ورسالتها، هناك عدة شروط يجب الالتزام بها قبل تقديمها للجهة المسؤولة، منها ما يلي

الوضوح في الرؤية والدقة في الصياغة وتحديد الهدف الأساسي الذي تهدف إليه المدرسة.

أن تكون الرؤية متوافقة مع رؤية الوزارة وخطتها الإستراتيجية.

التنسيق بين الرؤية والرسالة والأهداف التي يمكن تحقيقها من خلال ذلك.

تعتمد الصياغة على وجود جمل وعبارات واضحة وموجزة، مع خلوها من الغموض والجمل غير المفهومة.

تمت كتابة الرؤية والرسالة بحضور المعلمين والإداريين وعدد من أولياء الأمور المتعلمين.

رؤية المدرسة الابتدائية ورسالتها مكتوبة

هناك العديد من الإصدارات المختلفة والمتنوعة من رؤية ورسالة المدرسة التي تتبناها ضمن خطة مدروسة ومتفق عليها مع ضمان تحقيق النتائج المرجوة. من رؤية ورسالة المدرسة الابتدائية ما يلي

الرؤية تسعى المدرسة الابتدائية “اسم المدرسة” إلى تنشئة طالب علوم ملتزم بأصول دينه، حريصًا على اكتساب المعرفة والمعرفة، ومواكبة للتطور التكنولوجي الحديث.

الرسالة إعداد طالب متميز قادر على القراءة والكتابة والتفكير والإبداع، والاهتمام بالأنشطة والتمارين الصفية واللامنهجية، وغرس القيم والأخلاق التي يحثنا عليها الدين الإسلامي في نفوس الطلاب، وإدخال التكنولوجيا الحديثة في نفوس الطلاب. خطة التدريس، والتطوير المهني لجميع الموظفين.

رؤية ورسالة المدرسة الإعدادية مكتوبة

يمكن القول أن رؤية المدرسة ورسالتها، سواء في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، تهدف جميعها وتسعى إلى تحقيق نفس الهدف لصالح تنشئة جيل واع ومبدع. تتمثل رؤية ورسالة المدرسة الإعدادية فيما يلي

الرؤية إعداد ورعاية طالب مبدع ومتميز قادر على مواجهة تحديات العصر الحديث من خلال كفاءة المعلمين والإدارة المتميزة والمشاركة المجتمعية الفعالة.

الرسالة تنمية مهارات الطالب العملية والتكنولوجية والقيم الإيجابية، والمشاركة في العديد من الأنشطة الصفية واللاصفية، وتثقيف الطالب لدوره الفعال في بناء مجتمع حديث، وتعزيز أساليب التدريس الحديثة لرفع جودة التعليم.

رؤية ورسالة الروضة

باعتبار أن الروضة مؤسسة تعليمية، فهي كغيرها من المدارس والجامعات لها رؤيتها الخاصة ورسالتها التي تسعى إلى تحقيقها.

الرؤية تنشئة طفل متميز ومبدع ومتعاون ومبتكر يحب العلم والوطن.

الرسالة تنمية مهارات الطفل وقدراته العقلية والبدنية من خلال التمارين والأنشطة المحفزة، وتثقيف الطفل حول دوره المهم في بناء المجتمع، وضرورة تعاونه مع المعلمين لاكتساب المعرفة والمعرفة منهم، و إدخال أساليب تعليمية حديثة وبسيطة تسعد الطفل.

رؤية الجامعة ورسالتها

باعتبار أن الجامعة هي المكان الذي يخرج فيه الطلاب الذين يوشكون على الدخول في الحياة العملية بعد أن يكملوا جميع مستويات الدراسة، فإن رؤيتها ورسالتها هي امتلاك الإبداع والتميز والسعي لتحقيقهما بشكل كبير. تتمثل رؤية ورسالة الجامعة فيما يلي

الرؤية تحقيق الإبداع والابتكار في كافة مجالات البحث العلمي والريادة على مستوى التعليم العالي لخدمة المجتمع المحلي والدولي.

الرسالة إعداد خريجين مسؤولين قادرين على تحمل المسؤوليات التي تقع على عاتقهم في سوق العمل، والمساهمة الفاعلة في النهوض بالعملية التعليمية.

خطوات لكتابة رؤية المدرسة ورسالتها

يتطلب عمل رؤية ورسالة المدرسة عدة خطوات يجب اتباعها من أجل كتابتها وإعدادها بالشكل المناسب، وذلك وفق الآتي

تحديد الهدف الذي تطمح إليه المدرسة لمستقبل متميز ومزدهر، وتحديده كرؤية للمدرسة.

الوضوح في الرؤية وتحديد الأهداف التي يمكن من خلالها تحقيق التقدم والازدهار الذي تسعى إليه المدرسة.

يجب أن يكون هناك تناسق بين رؤية ورسالة المدرسة والأهداف التي تعمل على تحقيقها.

عند كتابة الأهداف المرجوة يفضل وضع جدول زمني لتحديد وقت تنفيذ الأهداف في الوقت الحاضر والمستقبل.

يجب أن تكون الأهداف المراد تحقيقها متناسبة مع الواقع وألا تكون خيالية أو غير مقبولة من قبل العقل المنطقي.

صياغة رؤية المدرسة ورسالتها بشكل واضح ومختصر وواضح لا يشوبه الغموض في الأهداف والطموحات.

على كل مدرسة أن تصوغ رؤيتها ورسالتها الخاصة، مع التأكيد على مصداقية المدرسة في تحقيق الأهداف التي تطمح إليها.

أهداف رؤية المدرسة ورسالتها

تهدف المدرسة إلى رؤية ورسالة المدرسة التي تهدف إلى تحقيق أهدافها، وتهدف المدرسة إلى عدة أمور منها ما يلي

زيادة معدل التعلم بين أفراد المجتمع الواحد.

محو الأمية وتنشئة جيل متعلم تكنولوجيا.

الارتقاء بالمستوى التعليمي والتحصيل الدراسي للطلاب.

السعي لخلق الإبداع بين الطلاب وإخراج أفكارهم الإبداعية الخفية.

تحفيز المعلمين والمعلمات على اكتساب المزيد من المعرفة والتعلم، وإيجاد طرق تدريس متقدمة تسهل عليهم التعب والشرح.

رؤية المدرسة ورسالتها مكتوبة pdf

أحيانًا يلجأ بعض المسؤولين والإداريين لتطوير وتحديث المدرسة داخل الهيئة التعليمية إلى البحث عن رؤية المدرسة ورسالة مكتوبة جاهزة للطباعة واستخدامها كنموذج يمكن إرساله إلى الجهة المسؤولة ضمن الشروط المنصوص عليها.، ليتمكن زوار الموقع جريدة الساعةي من الاستفادة من رؤية المدرسة ونموذج الرسالة المكتوب على شكل ملفات pdf بالنقر على الرابط التالي ““.

رؤية المدرسة ورسالتها دكتورة مكتوبة

بالإضافة إلى إدراج نموذج رؤية ورسالة المدرسة مكتوبًا في ملفات pdf، فقد أعددنا لزوار الموقع جريدة الساعةي الموقر نموذجًا آخر على شكل ملفات مستندات قابلة للتعديل، وإضافة أهداف نبيلة ضمن رسالة المدرسة وتنسيقها بشكل مناسب، من أجل طباعته على شكل ورقي وتقديمه للجهات المسؤولة عن عملية التطوير والتحديث، بالضغط على الرابط التالي ““.

رؤية ورسالة المدرسة مكتوبة وخطوات كتابتها ، دائماً ما تقوم كل مدرسة بالعمل على وضع الرسالة والهدف الذي يتعلق بالمدرسة في العملية التعليمية ، وتوصيل الطلاب الى اعلى مستويات التميز من الدراسة ، و الخطط والاقتراحات التي تتناسب مع كفاءة المعلمين وقدرات الطلاب .