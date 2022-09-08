عندما تتمكن من رؤيه الاجسام القريبه فقط بوضوح فإنك تعاني ، طول النظر أو قربه كليهما يؤثر على الإنسان فقد يعاني الكثير من الناس من قصر النظر أو طول النظر فعندما تتمكن من رؤية الأجسام القريبة فقط بوضوح فإنك تعاني من قصر النظر وليس طول النظر فقد يعاني الأشخاص من رؤية الأشياء البعيدة وغير قادرين على رؤية الأجسام القريبة وذلك بسبب وجود خلل في شبكية العين.

ما هو طول النظر

طول النظر عبارة عن حاله وظاهره توجد عند الإنسان تسبب عدم قدرته على التركيز ورؤية الأجسام القريبة من عيني حيث إنه يراها بشكل غير واضح بما يسمى الشكل الضبابي نتيجة تدوير شكل العين ويعني العديد من الأفراد عن بعد النظر نتيجة الإصابة بالجيوب الأنفية وكذلك الصداع ومن الممكن أن يكون عامل الوراثة له دورا كبيرا على المضاعفات الخاصة وتتم معالجة ذلك الأمر من خلال الأطباء بوضع عدسات نظارات طبية خاصة للنظر.

عندما تتمكن من رؤية الأجسام القريبة فقط بوضوح فإنك تعاني من طول النظر

هناك أسباب تؤدي إلى حدوثا ومضاعفات طول النظر حيث يمكن الحكم على طول النظر من خلال رؤيه الأجسام القريبة وهذه تدل على معاناه طول النظر فالإجابة على هذا السؤال هي إجابة خاطئة لأن رؤية الأجسام القريبة يعني انك مصابا بقصر النظر وليس طول النظر.

الفرق بين طول النظر وقصر النظر

هناك عدة فروقات بين طول النظر وقصر النظر ومن تلك الفروقات ان طول النظر يعني رؤية الأشياء البعيدة بوضوح أكثر من الأجسام القريبة وتندرج أعراضه الصداع عند الصناعة وعدم الوضوح الأشياء القريبة ومن أسبابه أيضا الجيوب الأنفية والصداع او الوراثة.

قصر النظر فيعني رؤية الأجسام القريبة وعدم وضوح الأجسام البعيدة فيصبح الإنسان غير قادر على رؤية الشاشات بوضوح وغير متمكن من رؤية الأجسام البعيدة بشكل واضح وأسباب قصر النظر التركيز على الأجسام القريبة ومن الممكن ان يكون عاملا وراثيا.

طول النظر وقصر النظر من الظواهر التي تصيب الإنسان بسبب عامل وراثي او أسباب أخرى فقد يتعرض الإنسان إلى طول النظر او قصر النظر فيؤثر على نظره بشكل أساسي فيشاهد الإنسان النظر حسب حالته الذي يشكو منها وتعرض لها.