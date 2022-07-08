رئاسة أمن الدولة .. خدمات إنسانية للحجاج طوال رحلة الحج

أطلقت رئاسة أمن الدولة ممثلة بمركز العمليات الميدانية، حملة لتنفيذ ونشر الرقم الموحد “990” بهدف بناء جسور التواصل بين الرئاسة والمواطنين والمقيمين.

التبليغ الفوري عن الأماكن المشبوهة

أبرزت رئاسة أمن الدولة أهمية مساهمة المواطنين والمقيمين في الإبلاغ الفوري عن الأماكن المشبوهة والأشخاص الذين يحملون أفكارًا متطرفة، والتواصل مع مركز الاتصالات بطريقة مهنية وسرية.

وأضاف أنه يتم تحويل هذه التقارير إلى الجهة المختصة للتأكد من صحة المعلومات ومعالجتها، حتى يتمكن المركز من مكافحة الإرهاب وتعطيل مخططات المتطرفين بمهارة.

خدمات انسانية لحجاج بيت الله الحرام

وأوضحت رئاسة أمن الدولة أنه خلال موسم الحج يساهم مركز الاتصالات في تقديم الخدمات الإنسانية للحجاج طوال رحلتهم من وصولهم وأثناء تواجدهم في المشاعر المقدسة، ومن خلال تقديم الهدايا التي يستفيد منها الحاج في رحلته. مثل حقائب اليد والضوء لتخزين متعلقاته الشخصية والمظلات وأكياس المياه وشواحن الهاتف المحمول التي تحمل أرقام التواصل مع المركز داخل وخارج المملكة ولتخزين هدايا تذكارية لطيفة للحجاج.

وتجدر الإشارة إلى أن رئاسة أمن الدولة خصصت وسائل اتصال مع المواطنين والجيران لمركز العمليات الميدانية من خلال الرقم 990، ومن خارج المملكة عبر الرقم 00966112455922، فاكس 0114869645، والبريد الإلكتروني[email protected] لتلقي بلاغات عن أي ملاحظات أمنية.