رئاسة الحرمين تستقبل ضيوف الرحمن بنفحات الطيب والبخور

نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال عطارة وتطهير المسجد الحرام بأفضل وأجود أنواع العطور، وذلك في أول أيام عيد الأضحى المبارك، احتفالاً بعيد الأضحى المبارك. وصول الحجاج إلى المسجد الكبير لأداء طواف الإفاضة.

تكثيف الجهود

قال مدير عام مكتب الرئيس العام للمسجد الحرام المشرف على إدارة العطور والبخور محمد بن عقل الندوي، إن وحدة العطور والبخور كثفت جهودها خلال موسم حج هذا العام. 1444 هـ، لتبخير الجامع الكبير والمصليات طوال اليوم.

يخاطب السديس

تأتي هذه الخدمات الجليلة بتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، من خلال تبخير المسجد الحرام على مدار الساعة في جميع أماكن المسجد الحرام في خدمة الحرمين الشريفين وحجاجهم.