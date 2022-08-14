رئاسة الحرمين تستكمل مسيرة تمكين المرأة بـ مجلس الفتيات التطويري

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، عن إنشاء مجلس تنمية الفتيات بالرئاسة لتمكين الكوادر الشابة المؤهلة لتولي مناصب قيادية بما يسهم في دعم الابتكار. عملية وتحقيق مبادئ الجودة.

وقال الرئيس العام في جلسة الحوار التي نظمتها الرئاسة تحت عنوان “الشباب هم أمل المستقبل” بمناسبة اليوم العالمي مجلس فتيات الرئاسة سيكون مستقلا عن مجلس الشباب. الرئاسة وبهيكل مستقل حتى تتمكن من أداء مهامك بامتياز وفتح آفاق جديدة للقيادات الشبابية لخدمة الحرمين الشريفين.

إيما من المستقبل

واعتبر الرئيس العام أن شباب الرئاسة هم صناع القرار وركائز المستقبل. وهم قدوة لقيادة الرئاسة وفق أعلى معايير التميز والكفاءة.

واعتبر الرئيس العام مجلس شباب الرئاسة قناة فاعلة لإيصال آراء وأفكار الشباب والقيادات الشبابية لموظفي الرئاسة العامة لمتخذي القرار، وتأهيلهم إدارياً وميدانياً وأكاديمياً وعلمياً وفكرياً. ومن خلال التدريب والتطوير واللقاءات المتنوعة، داعيا إلى ضرورة فتح قنوات حوار مع مجالس الشباب في المملكة وخاصة مجلس شباب مكة بإمارة مكة.

تم إنشاء مجلس شبابي برئاسة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بهدف إيصال المبادرات إلى أصحاب القرار في رئاسة الجمهورية، وكذلك وضع الخطط والبرامج والأنشطة الشبابية على مستوى الدولة. على مستوى قيادات وجميع العاملين في رئاسة الجمهورية بما يتوافق مع رؤية 2030 وبما يتناسب مع تطلعات حكام هذا البلد المبارك لبناء قيادات شبابية تساهم بفاعلية في صنع القرار المتعلق بكل ما يهم الشباب ويؤدّي مهمته. دور في مجال العمل بكل جدارة واحتراف.

المهام والأهداف

يتعامل المجلس مع مجموعة من المهام والأهداف، من بينها ما يبرز تعميق روح الولاء والانتماء لدى الشباب نحو أماكن عملهم والمهام الموكلة إليهم، وإشراك الشباب في اتخاذ القرار بشأن شؤونهن في مجال عملهن وتنميتهن، واعتماد المقترحات والمشاريع الشبابية، ودراستها وإيجاد الحلول المناسبة لها، وتعزيز ثقافة الحوار والتواصل مع القيادات الشابة، والمساهمة في إعداد كفاءات موثوقة في المستقبل، وتفعيل المشاركة في الحوارات الاجتماعية والثقافية والعلمية، والاستفادة من مقترحات الشباب وطاقاتهم ومبادراتهم الفردية، وتعزيز المشاركة في العمل التطوعي، وغرس ثقافة العمل التنظيمي والمؤسسي بين القادة، وتدريب الخريجين ثانياً وثالثاً، واستثمار الوقت. من الشباب في التنمية من مهاراتهم وقدراتهم لصالحهم.