رئاسة الحرمين توزع أكثر من 100 ألف هدية على الحجاج بعرفة

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس أكثر من (100) ألف هدية على حجاج منطقة عرفات.

المظلات والحقائب

توزعت الهدايا التي قدمتها وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية برئاسة الجمهورية ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية على (50،000) وجبة جافة و (40،000) مظلة للحماية من حرارة الشمس وأكثر من (5،000). حقائب تضم مجموعة من الكتيبات والمصاحف وأدوات العناية الشخصية من أقنعة ومعقمات وأكثر من (5000) سجادة بالإضافة إلى توزيع سلسلة وجبات إفطار صائمين داخل المسجد الحرام.

خدمة الحاج والزائر شرف لنا

وقال مدير عام الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية جنادي بن علي مدخلي إن هذه المبادرة تأتي ضمن حملة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. رعاية وكرم الوفد ”.

الكرم والكرم

وذكر المدخلي أن توزيع الهدايا العينية على حجاج بيت الله الحرام على مستوى عرفات حضره نائب المدير العام محمد بن مشهور المنيمي ومشعل بن عمرو الجعيد وعبدالله بن عبد الرحمن آل. Malibari، وموظفي الإدارة، شعورهم بقيمة العمل الاجتماعي، وشكرًا لخدمة ضيوف الرحمن. وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام. والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، والمتابعة المستمرة لنائب الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد الحازمي، في محاولة لبذل المزيد من الجهود من أجل تقديم أفضل الخدمات وتحقيق تطلعات الحكام.

من جانبهم أعرب الحجاج في حديث معهم عن بالغ تقديرهم وامتنانهم لكل الخدمات الجليلة والتسهيلات الجليلة التي قدمتها لهم، سائلين الله أن يجازي قادة هذا البلد خير الجزاء على كل ما يقدمه لهم. خدمة ضيوف الرحمن والإسلام والمسلمين.