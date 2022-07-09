رئاسة الحرمين توزع 30 ألف مظلة لحجاج بيت الله الحرام

ضمن حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (خدمة الحج والزائر وسام فخر لنا) في عامها العاشر وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية ممثلة بـ وزعت المديرية العامة للخدمات الاجتماعية 30 ألف مظلة لحجاج وعمال المسجد الكبير لحمايتهم من أشعة الشمس.

مظلة الحرمين

البرنامج جزء من مبادرة “اجتماعية” بعنوان “مظلة الحرمين الشريفين” وهي أحد برامج حملة الرئاسة العامة التي أطلقتها تحت عنوان “خدمة الحاج والزائر وسام تكريم لـ” نحن في عامها العاشر “تحت شعار الجودة والريادة في التوجيه الجيد ورعاية التميز وكرم الوفد الذي يهدف إلى تقديم مبادرات وبرامج متنوعة لتقديم أفضل وأفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وعلى في خدمة ضيوف الرحمن.

حماية الحجاج

وتهدف المبادرة للوقاية من حرارة حجاج الشمس أثناء طواف الوداع، وموظفي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، وأبطال السلامة والصحة، والمتطوعين داخل المسجد الحرام وساحاته.

وأوضح مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة العامة جنادي بن علي مدخلي، أن المبادرة تأتي ضمن حزمة المبادرات التي تقدمها الرئاسة لضيوف الرحمن، والتي تهدف إلى حماية الحجاج والعاملين في المسجد الحرام. من حرارة الشمس، لوقايةهم من المرض والتعب، ولرفع درجة حرارة أجسامهم، خصوصًا لحمايتهم من أشعة الشمس.