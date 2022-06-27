رئاسة الحرمين لضيوف الرحمن التزموا بالإجراءات الوقائية

وحثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الحجاج على الالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة داخل المسجد الحرام والتي تمنع انتشار العدوى وفيروس كورونا.

حفظ سلامة الحجاج

وقالت رئاسة الحرمين الشريفين في إنفوجرافيك “ضيف الرحمن .. التزامكم بالإجراءات الوقائية يساهم في الحفاظ على سلامة زوار المسجد الحرام”، مشيرة إلى أن هذا التعاون يتيح لها تقديم خدمة أفضل للزوار. .

تجري رئاسة الحرمين الشريفين استعدادات مكثفة لموسم حج 1444 م. ح- إطلاق سلسلة برامج وخطط لتقديم أعلى مستوى من الخدمات.

رفع الإجراءات الاحترازية

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة كورونا، بناءً على رصد الوضع الوبائي لوباء فيروس كورونا وما قدمته الجهات الصحية المختصة والإنجازات العديدة في مكافحة الوباء، والدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة، وتضافر الجهود الوطنية الفعالة لجميع الجهات، والتقدم في برنامج التطعيم الوطني، وارتفاع معدلات التحصين والحصانة ضد الفيروس في المجتمع.

وذكر أنه لا يلزم ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام والمسجد النبوي والأماكن التي تصدر فيها هيئة الصحة العامة بروتوكولات “الوقاية” أو المرافق والأنشطة والفعاليات والمناسبات ووسائل النقل. الجمهور الذي يرغب في تطبيق مستويات أعلى من الحماية من خلال الاستمرار في اشتراط استخدام القناع للوصول إليه، مع زيادة الوعي والتشجيع على استخدامه.