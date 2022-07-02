رئاسة المسجد النبوي تكثف جهودها اليومية لخدمة الزوار

تكثف الإدارة العامة للترجمة بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جهودها اليومية والمتواصلة لخدمة الزائرين وتلبية احتياجاتهم، وتشمل هذه الجهود ترجمة خطب المسجد النبوي النبوي وخطب المسجد النبوي. محتوى جميع المطبوعات المقروءة والمسموعة والمرئية والورقية والإلكترونية للوكالة، ومحتوى جميع الوسائط الخاصة بالتواصل مع زوار المسجد النبوي، مثل اللوحات وعروض الشاشة الإلكترونية والذكية وقنوات التواصل الاجتماعي، وتفعيل ترجمة خطب المسجد النبوي في مصليات النساء من خلال قسم الترجمة النسائي الذي يقدم خدمات مميزة في القسم النسائي منها تقديم مبادرات متنوعة منها خلق محتوى ثري للزوار مترجم إلى عدة لغات بالإضافة إلى الخدمات. الترجمة في قسم الاقسام النسائية.

أكثر من 8 دروس في العلوم

كما قام بترجمة أكثر من (8) دروس علمية عن الحج إلى (10) لغات، وأكثر من (50) مقطعًا صوتيًا عن الحج وأحكامه وفضائله إلى (10) لغات، وترجمة محتوى مخصص لموسم الحج. . وجميع المطبوعات الموجهة لضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي الشريف في عيد الأضحى المبارك بـ (10) لغات، وترجمت خطب المسجد النبوي إلى (10) لغات. خدمة البث المباشر لترجمة الخطب وتنفيذ مبادرة لإنشاء محتوى مترجم إلى (10) لغات على معالم المسجد النبوي الشريف، والذي يعرض في مصليات النساء لإثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج.

وتجدر الإشارة إلى أن اللغات التي تُترجم إليها خطب المسجد النبوي هي (الإنجليزية، الفرنسية، الأردية، الملايو، التركية، البنغالية، الهوسا، الصينية، الروسية والفارسية) ويتم نقل الترجمة عبر المنارات. منصة الحرمين والبث الإذاعي على موجات FM (Mixler) وبرنامج Mixler.).