قالت رئيسة المنتدى الدولي لبلدان البريكس، بورنيما أناند، يوم الخميس، إنه لا توجد حاجة للدولارات فِيْ التسويات التجارية المتبادلة بين روسيا والهند.

وصرح الرئيس بأنه يمكن تجاوز العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

يشار إلَّى أن تحالف البريكس الاقتصادي أسسته البرازيل وروسيا والهند والصين عام 2006، وانضمت جنوب إفريقيا للتحالف عام 2010.

منتدى بريكس منظمة دولية مستقلة تعمل على تشجيع التعاون التجاري والسياسي والثقافِيْ بين الدول الأعضاء فِيْها.

تمثل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا ما يقرب من ربع الاقتصاد العالمي وساهمت بأكثر من نصف النمو العالمي فِيْ عام 2016. وتنتج هذه البلدان 30٪ من احتياجات العالم من السلع والمنتجات، بينما يمثل مواطنوها 40٪ من سكان العالم.

تبنت دول البريكس العديد من المبادرات لدعم التعاون فِيْ مختلف المجالات، بما فِيْ ذلك إنشاء بنك تنمية برأسمال 100 مليار دولار لتمويل مشاريع التنمية فِيْ الدول الأعضاء.

تعد مجموعة البريكس أكبر اقتصاد خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

عقدت القمة الأولى لرؤساء الدول المؤسسة الأربع فِيْ يكاترينبورغ، روسيا فِيْ عام 2009، والتي تضمنت الإعلان عَنّْ إنشاء نظام عالمي ثنائي القطب.