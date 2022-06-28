رئيسي يصدم الإيرانيين انتظروا زيادة الأسعار العام المقبل

قال الرئيس الإيراني إبراهِيْم رئيسي، الثلاثاء، إن حكومته تعتزم رفع أسعار بعض السلع فِيْ العام الإيراني المقبل الذي يبدأ مارس 2023.

وأوضح رئيسي فِيْ مقابلة تلفزيونية أثناء مخاطبته الإيرانيين “لا تقلقوا، لقد تركنا زيادات أسعار بعض السلع للعام المقبل حتى لا يأتي الضغط التضخمي على الناس دفعة واحدة!”، مبينًا “قدمنا. مشروع قانون طارئ للبرلمان لتأجيل بعض زيادات الأسعار للعام المقبل “، ويبدأ العام الإيراني فِيْ 21 مارس 2023.

وأشار رئيسي إلَّى أن الحكومة حاولت منع “أسباب التضخم فِيْ عام واحد” حتى “لا تقع ضغوط التضخم على الناس دفعة واحدة ونجتاز هذه المرحلة”.

مستوى غير مسبوق من التضخم

وتأتي تصريحات رئيسي فِيْ الوقت الذي أعلن فِيْه مركز الإحصاء الإيراني الأسبوع الماضي أن معدل تضخم النقاط فِيْ يونيو بلغ 52.5 فِيْ المائة، وهُو ما يظهر زيادة قدرها 13.2 نقطة مئوية عَنّْ الشهر السابق.

وبحسب مركز الإحصاء، ارتفع معدل التضخم بالنقاط للمجموعة الرئيسية “المواد الغذائية والمشروبات والتبغ” بنسبة 32.2 نقطة مئوية إلَّى 81.6 فِيْ المائة، وزادت مجموعة “السلع والخدمات غير الغذائية” بنسبة 2.8 نقطة مئوية وبلغت. 36.8٪.

احتجاجات على الظروف المعيشية

تسبب الارتفاع الحاد فِيْ أسعار السلع والخدمات فِيْ إيران فِيْ مشاكل معيشية صعبة، دفعت المواطنين إلَّى الاحتجاج الشهر الماضي.

توقع عضو لجنة الزراعة فِيْ مجلس النواب الإيراني، جلال محمود زاده، الشهر الماضي، أن تشهد البلاد موجة من الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة بسبب الارتفاع غير المسبوق فِيْ الأسعار وغياب السلع الأساسية، مشيرا إلَّى أن “الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد من الطعام ينفد “.

وفِيْ الفترة الأخيرة، اشتدت الانتقادات لسوء الأحوال المعيشية والمالية فِيْ البلاد، فِيْما أغلقت بعض المحلات التجارية ومحلات الخبز بسبب نقص الدقيق.

وواجه الدقيق والخبز ارتفاعا مفاجئا فِيْ الأسعار، وأعلن مسؤولون اقتصاديون إيرانيون تخصيص دعم للخبز على أساس البطاقة الوطنية.

فِيْ مايو الماضي، أثار ارتفاع أسعار الخبز احتجاجات فِيْ إيران وأضرمت النيران فِيْ بعض المتاجر.

ودفع ذلك الشرطة إلَّى توقيف عشرات “المحرضين”، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.

بدأت الاحتجاجات بعد أن خفضت الحكومة دعمها للقمح المستورد، مما أدى إلَّى زيادة بنسبة 300 فِيْ المائة فِيْ أسعار مجموعة من السلع الغذائية القائمة على الدقيق.