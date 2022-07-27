رئيس أجفند يوقع 5 اتفاقيات بأكثر من مليون دولار لصالح الطفولة واللاجئين

وقع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) 5 اتفاقيات تنموية ممولة من أجفند بأكثر من مليون دولار لصالح الأطفال العرب والمجتمع المدني واللاجئين.

تفاصيل الاتفاقية

ويأتي توقيع الاتفاقيات في إطار رعاية سموه، التي ينظمها المجلس العربي للطفولة والتنمية في مقره بالقاهرة، لإطلاق “دليل تصحيح المصطلحات الخاطئة والصور التي يتم تداولها على الأطفال باللغة العربية”. الدول. إعلامي “تحت شعار” الإعلام الصديق للطفل “الاتفاقية الأولى بعنوان” ضمان الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي “. توجه بن عبد العزيز إلى مخيم الزعتري للاجئين في الأردن، ولقائه بالعديد من الشركاء في منظمات الأمم المتحدة وخاصة منظمة اليونيسيف.، وتحديد الصعوبات في مجال الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي وانعكاساتها على الإصحاح البيئي.

تفعيل دور المنظمات غير الحكومية

وتهدف الاتفاقية الثانية إلى تفعيل دور المنظمات العربية غير الحكومية في الحد من تغير المناخ، من خلال إطلاق منصة إعلامية ومعرفية وتفاعلية حول تغير المناخ لتوفير المعرفة والمعلومات والتدريب والمهارات، وكذلك إطلاق جائزة حول “التحول الأخضر”. “. جامعة الدول العربية والأجفند، ونتائج إطلاق المدونة العربية للتنمية المستدامة بالشراكة بين جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمنظمات الأهلية، كمبادرة لتفعيل دور المنظمات غير الحكومية العربية في الإسهام في حل المشكلات في بشكل عام، استعدادًا للمساهمة الفعالة في مؤتمر COP27 الذي سيعقد في شرم الشيخ.

الطفولة المبكرة

في ضوء اهتمام أجفند بالطفولة المبكرة، تم توقيع اتفاقية مشروع “مركز تدريب الطفولة المبكرة وتنمية القدرات” لإنشاء مركز تنمية قدرات لمن يهتم بالأطفال العرب والأفراد والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والأطفال أنفسهم. لدعم مفهوم التنمية المستدامة والتطوير المستمر والتعلم الذاتي لهذه القطاعات. وأخيرا، تم توقيع اتفاقيتين لدعم البناء المؤسسي للمجلس العربي للطفولة والتنمية، وأخرى للشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية. لتمكين المنظمتين من الاستمرار في تحقيق أهدافهما في خدمة أطفال العالم العربي ومنظمات المجتمع المدني.