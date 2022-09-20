رئيس أرامكو نهاية الصراع فِيْ أوكرانيا لا تعَنّْي انفراج أزمة الطاقة

انتقد الرئيس التنفِيْذي لشركة أرامكو السعودية قلة الاستثمارات فِيْ القطاع، مؤكدًا أن أزمة الطاقة لن تنتهِيْ بانتهاء الصراع الأوكراني.

قال الرئيس التنفِيْذي لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، اليوم الثلاثاء، إن تطبيق الحد الأقصى لفواتير الطاقة وفرض الضرائب على شركات النفط ليس حلاً طويل الأمد لأزمة الطاقة العالمية.

كَمْا أعرب الرئيس التنفِيْذي أمين الناصر عَنّْ أسفه لاستمرار نقص الاستثمارات فِيْ قطاع النفط والغاز.

وقال فِيْ منتدى فِيْ سويسرا “الزيادات (فِيْ استثمارات النفط والغاز) هذا العام قليلة للغاية ومتأخرة للغاية وقصيرة الأجل”.

وأوضح أن ردود الفعل على أزمة الطاقة العالمية تشير إلَّى سوء فهم للمشكلة.

وأكد ناصر أن رفع الضرائب على شركات الطاقة ليس خطوة مفِيْدة، وأن أساس الأزمة الحالية هُو قلة الاستثمارات وعدم وجود بدائل جاهزة.

وتابع “عَنّْدما يتعافى الاقتصاد العالمي، نتوقع أن يتعافى الطلب أكثر”.

فِيْ يونيو، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس إلَّى تعليق ضرائب الوقود لمدة ثلاثة أشهر من أجل تقليل تكلفة ارتفاع أسعار الطاقة على الأمريكيين، وفِيْ نفس الوقت مهاجمة شركات الطاقة الأمريكية.

وجّه بايدن غضبه مرة أخرى إلَّى مسؤولي صناعة النفط، قائلاً إن على الشركات استخدام الأرباح لتكرير المزيد من النفط والبنزين، بدلاً من شراء الأسْهُمْ. وأضاف “هذا ليس الوقت المناسب لجني الأرباح”.

وأظهرت بيانات حكومية، الثلاثاء 21 يونيو 2022، أن طاقة التكرير فِيْ الولايات المتحدة تراجعت فِيْ 2022 للعام الثاني على التوالي.

أرباح أرامكو

أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط، اليوم الأحد، 14 أغسطس / آب، أنها حققت أرباحاً قياسية بلغت 48.4 مليار دولار فِيْ الربع الثاني من عام 2022، بزيادة قدرها 90.2٪ عَنّْ نفس الفترة من العام الماضي بفضل ارتفاع أسعار النفط على خلفِيْة الحرب فِيْ أوكرانيا.

الإعلان هُو استمرار للبشارة للاقتصاد السعودي، الأكبر فِيْ الشرق الأوسط، والذي نما بنحو 12٪ فِيْ الربع الثاني على أساس سنوي، وهُو الأسرع منذ عقد فِيْ أكبر مصدر للذهب الأسود فِيْ العالم بفضل الرقم القياسي. عائدات قطاع النفط.

وقالت الشركة العملاقة فِيْ بيان إنها حققت زيادة فِيْ صافِيْ دخلها الفصلي بنسبة 90.2٪ “من 95.5 مليار ريال (25.5 مليار دولار) فِيْ الربع الثاني من عام 2022 إلَّى 181.16 مليار ريال (48.4 مليار دولار) فِيْ الربع الثاني من عام 2022. . ” .

وعزت ذلك إلَّى “ارتفاع أسعار النفط الخام وزيادة الكَمْيات المباعة وزيادة هُوامش ربح قطاع التكرير”.

وواصلت الشركة تحقيق أرباح فصلية قياسية للربع الثاني على التوالي، بعد أرباح بلغت 39.5 مليار دولار فِيْ الربع الأول.

هذا الربح الفصلي هُو الأعلى منذ طرح 1.7٪ من أسهم الشركة فِيْ البورصة فِيْ أكبر طرح عام فِيْ العالم فِيْ أواخر عام 2022، وتجاوز توقعات المحللين البالغة 46.2 مليار دولار.

وهُو أعلى ربح ربع سنوي لشركة عامة مدرجة فِيْ جميع أنحاء العالم، وفقًا لبلومبرج.