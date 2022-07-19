رئيس إنبي يكشف حقيقة عرضي الأهلي والزمالك لضم محمود جاد

كشف أيمن الشريعي رئيس مجلس إدارة نادي إنبي عن حقيقة عروض الأهلي والزمالك بضم محمود جاد حارس مرمى الفريق الأول والمهاجم جون إيبوكا خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

أكدت تقارير إعلامية مختلفة، أن ناديي الأهلي والزمالك يتنافسان على ضم محمود جاد، حارس إنبي، خلال موسم الصيف المقبل لميركاتو.

وقال الشيعي في تصريحات تلفزيونية “محمود جاد حارس الفريق ليس لديه عروض رسمية من الأهلي والزمالك خلال الفترة الحالية”.

وأضاف “أنا متفاجئ بالأرقام التي يتحدث عنها المعجبون عن بيع النيجيري جون إيبوكا، وبيعه بسعر 3 ملايين دولار هو رقم مبالغ فيه”.

وأكد أن الحارس محمود جاد ينتظر متطلبات الدوري الإنجليزي الممتاز ليتم نقله إلى ويجان بعد أن تلقينا عرضًا رسميًا.

وفي سياق آخر، يستعد فريقا الأهلي والزمالك لمباراة نهائي كأس مصر الموسم الماضي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر

يستعد الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي لخوض أهم مباراة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر.

وتقام مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر يوم الخميس 21 يوليو.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 900 مساءً باستاد القاهرة الدولي.

القنوات التي تبث مباراة الأهلي والزمالك

مباراة الاهلي والزمالك ستذاع على قناة اون تايم سبورتس.

ترتيب الدوري المصري

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة من 25 مباراة.

بينما يحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة.