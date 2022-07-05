رئيس الأركان يتفقد وحدات القوات المسلحة في المشاعر المقدسة

أجرى رئيس الأركان العامة الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم، جولة تفقدية لوحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج، للوقوف على مدى استعدادها الكامل وجاهزيتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام، في لتكملة الجهود والخطط والإجراءات التي تقوم بها مختلف الهيئات والهيئات الحكومية الأخرى لضمان سلامة الحجاج.

بدأت الجولة بزيارة مفرزة القوات الجوية في مطار مشعر عرفات، حيث كان في استقباله قائد منطقة الطائف قائد وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج اللواء محمد بن مشبب. القحطاني وعدة ضباط من الوحدات المسلحة المشاركة في مهمة الحج، واستمعوا إلى شرح موجز للمهام الموكلة إليهم. كما زار موقع الطائرات الجديدة والوحدات المشاركة في ميدان قوة الوجيب في الغماس، واطلع على سير العمل والمهام والخطط الأمنية الموكلة إليهم، وبعد ذلك شهد معاليه العرض العسكري. من الوحدات المشاركة.

جهود استثنائية في الأماكن المقدسة

وألقى رئيس الأركان العامة كلمة أمام المشاركين أشاد فيها بالجهود السخية والمباركة التي بذلتها الدولة لإنجاح موسم الحج هذا العام، مشيراً إلى أنها جهود استثنائية تعكس الرعاية والعناية التي تحظى بها القيادة الحكيمة. حفظه الله، كان يخدم مناسك الحج وحجاج بيت الله الحرام، وأن يوفر أعلى درجات الراحة والأمان لجميع زوار الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة دون استثناء أو تمييز. بعد ذلك، قام بزيارة المستشفى الميداني للإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع بعرفة، واطلع على الأجهزة والمعدات الطبية المتوفرة بالمستشفى، بالإضافة إلى تفقد المخططات الطبية والصحية، والاستماع إلى أ. شرح موجز للاستعدادات الصحية حتى يقوم الحجاج بطقوسهم بأعلى درجات الصحة والسلامة.

الخدمات المقدمة للحجاج

واطلع معاليه على الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالأنشطة الدينية التي تقدمها المديرية العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى إطلاعه على أماكن الحج التابعة لوزارة الدفاع، وكذلك أماكن حج التحالف

واختتم الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي الجولة بزيارة مقرات وحدات القوات المسلحة المشاركة في أداء فريضة الحج، واطلع على ملخص للخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، يعكس حجم العظماء. الجهود التي تبذلها القيادة لخدمة ضيوف الحرمين الشريفين.