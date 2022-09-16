رئيس الأهلي ينقذ “سمعة” الهلال الدولية.. حَقيْقَة القرار التاريخي

كشف الإعلامي الرياضي محمد الذيدي، حَقيْقَة قرار الأهلي بـ “تجنب” السقوط التاريخي لنادي الهلال، فِيْ مونديال مونديال الماضي.

شارك الهلال فِيْ مونديال الأندية 2022. بعد فوزه بدوري أبطال آسيا، على حساب نادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

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واحتل الهلال المتصدر المركز الرابع فِيْ المونديال بعد خسارته أمام الأهلي المصري بنتيجة 4-0.

حَقيْقَة قرار رئيس الأهلي فِيْ حزب الهلال

ونفى الذيدي، فِيْ تصريحات متلفزة، مطالبة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي نجوم فريقه بالهدوء فِيْ الشوط الثاني من مباراة الهلال.

وزعمت تقارير صحفِيْة حينها أن الخطيب طلب من نجوم المنتخب المصري “الهدوء” بعد تقدمه برباعية نظيفة. الحفاظ على السمعة الدولية للهلال فِيْ إطار العلاقات الوطيدة بين الناديين.

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وأكد الذيدي أن هذا الخبر كتبه الناصريون فقط، مؤكدًا أن رئيس النادي الأهلي نفى تمامًا هذا الأمر.

يشار إلَّى أن الهلال فاز قبل أيام بكأس سوبر لوسيل. بعد فوزه على الزمالك المصري بـ “الضربات الترجيحية”، بعد التعادل 1-1، فِيْ الوقت الأصلي للمباراة.