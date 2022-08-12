رئيس الإسماعيلي يعلنها.. الأهلي قدم عرضًا رسميًا لضم نجم الدارويش

كشف يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي عن مفاجأة كبيرة حول باهر المحمدي مدافع الدراويش ومصيره في الاستمرار مع الفريق.

وأكد الكومي في تصريحات تلفزيونية أن الزمالك مهتم بالتعاقد مع ثنائي الفريق عبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي.

وأوضح “الأهلي قدم عرضًا رسميًا لتوظيف باهر المحمدي، وطالب بأكثر من 50 مليون جنيه للتخلص من اللاعب”.

وتابع “الأهلي دفع مبلغًا كبيرًا جدًا لتوظيف حسين الشحات، وباهر المحمدي ليس سوى الشحات”.

وتابع “لن نحسم رحيل أي لاعب حتى نهاية الموسم، وسألت باهر المحمدي أو عبد الرحمن مجدي، أريد الحصول على 100 مليون أو 200 مليون جنيه، في كلا اللاعبين. “

ولفت إلى “هناك اهتمام من فرق الدوري المصري باللاعبين، وتلقيت عروضا من الخليج للاعبين، وسنبيع لأقصى حد ماليًا لأننا نحتاج إلى أموال طائلة”.

وختم “دفعت للنادي من مالي الخاص 7 ملايين جنيه خلال الشهرين الماضيين فقط”.