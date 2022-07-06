رئيس الإسماعيلي يكشف سبب تراجعه عن الانسحاب من كأس مصر

كشف المهندس يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي، عن سبب انسحابه من موسم كأس مصر 2022/2022.

وقال الكومي لوسائل الإعلام إن الإسماعيلي تراجع عن قراره السابق بالانسحاب، بعد جلسة اليوم مع مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وشدد على أن اتحاد الكرة وافق ووافق على إجراء قرعة كأس مصر في السنوات القادمة بالتكافؤ والإنصاف والمساواة بين جميع الأندية، ودون وضع أندية معينة على رأس المجموعات، ولهذا قررنا استكمال البطولة وليس الاعتزال، وسنواجه الزمالك في دور الـ16 بشكل طبيعي “.

وفي سياق آخر رد حمزة الجمل مدرب الفريق الإسماعيلي الأول لكرة القدم على أنباء خلافه مع مجلس الإدارة برئاسة يحيى الكومي.

وقال الجمل في تصريحاته الإذاعية “بعد هزيمة غزل المحلة في نصف نهائي كأس الرابطة، كانت هناك مكالمة هاتفية بيني وبين يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي، وكنت حزينًا على الرحيل. البطولة، وكنت متوترة بعض الشيء، لذلك اختلفنا في بعض الأشياء “.

وتابع “نشأت شائعات عدة داخل النادي، بعد أن لم أكن في المباراة الودية أمام فريق الشباب، وذلك لأسباب شخصية”.

وتابع “نشرت بيان خروجي عبر حسابي الشخصي، بعد الاطلاع على الأخبار والمفاوضات عبر وسائل الإعلام، لكن مجلس الإدارة اجتمع ورأى ضرورة قيام الجهاز الفني بمهمته”.

وختم “لم أهرب من المسؤولية، وبعض أعضاء مجلس الإدارة يصرون على بقائي، ولكن في مصر الأمور مختلفة. بعد الفوز بالمباريات أصبح أفضل مدرب، وبعد تعادل أو خسارة أصبح الأسوأ. أنا مدرب مع الإسماعيلي بناء على النتائج وهذا هو شعوري “.