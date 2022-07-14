رئيس الإمارات تنويع اقتصادنا ضرورة استراتيجية ضمن خططنا للتنمية

قال رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى لتأسيس …

وأضاف الشيخ محمد بن زايد فِيْ خطابه اليوم الأربعاء “نحن واثقون من مستقبل أفضل لوطننا وشعبنا. هدفنا الأول والأخير شعب الإمارات”.

وأشار إلَّى السعي لتأمين مستقبل مشرق لأجيال الحاضر والمستقبل، مضيفاً “لقد حققنا العديد من الإنجازات النوعية والاستثنائية لأنها دولة فتية وشابة”.

وأشاد رئيس الدولة بالدور الحيوي والهام للقطاع الخاص فِيْ الاقتصاد، مضيفاً “نهدف إلَّى تطوير قدراتنا فِيْ مجال العلوم والتكنولوجيا، ونواصل تعزيز التنافسية وتحقيق أفضل المؤشرات العالمية”.

وأشار إلَّى أن تنويع اقتصاد الإمارات ضرورة استراتيجية أساسية ضمن خطط التنمية، مؤكداً أن اقتصاد الإمارات من أقوى الاقتصادات نمواً.

وقال الشيخ محمد بن زايد “لدينا منظومة تنمية متطورة ومتكاملة ومستدامة”.

من ناحية أخرى، أكد أن سياسة الإمارات ستظل داعمة للأمن والاستقرار فِيْ العالم. وقال “نستمر فِيْ مد يد العون لكافة المجتمعات بغض النظر عَنّْ العرق واللون والدين”.

وذكر أن الإمارات “تمد يد الصداقة لدول المنطقة والعالم التي تشترك فِيْ قيم التعايش”.

وتابع “نحن نقدر الدور الكبير الذي يلعبه المواطنون على أرض دولتنا .. وستكون راحة المواطن وسعادته أساس كل خططنا .. ودعم شعبنا لقيادته هُو مصدر قوتنا. “