رئيس الإمارات يوجه بإعادة هِيْكلة برنامج دعم ذوي الدخل المحدود ورفعه لـ28 مليار درهم

وجه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان، إعادة هِيْكلة “برنامج الدعم الاجتماعي لذوي الدخل المحدود” إلَّى برنامج متكامل بمبلغ 28 مليار درهم، ليصبح مخصصات الدعم الاجتماعي السنوية من 2.7. مليار إلَّى 5 مليارات درهم.

وتجسد توجيهات رئيس الدولة بتقديم هذا الدعم، من خلال البرنامج الاجتماعي الشامل، الذي يتراوح بين 14 مليار درهم و 28 مليار درهم، الحرص على تقديم مختلف وسائل الدعم للأسر الوطنية والمواطنين ذوي الدخل المحدود من أجل تعزيز الاستقرار الأسري.

يغطي برنامج الدعم من خلال وزارة تنمية المجتمع محاور أساسية متنوعة للأسر الوطنية ذات الدخل المحدود، منها بدل رب الأسرة، وبدل الزوجة، وبدل الأبناء، والدعم المادي للسكن، والاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والماء، الكهرباء والوقود، بالإضافة إلَّى الدعم المالي المؤقت للمواطنين العاطلين عَنّْ العمل الباحثين عَنّْ عمل. والمواطنون العاطلون عَنّْ العمل فوق سن 45، بحسب وكالة أنباء الإمارات وام.

وقد أدخل برنامج الدعم أربع مخصصات جديدة هِيْ بدل السكن، وبدل التعليم الجامعي، والعاطلين عَنّْ العمل الذين تزيد أعمارهم عَنّْ 45 سنة، والعاطلين عَنّْ العمل الباحثين عَنّْ عمل.

وتهدف المخصصات الأربعة إلَّى تمكين الأسر الإماراتية ذات الدخل المنخفض من الحصول على سكن لائق، وتشجيع الأبناء المتميزين على الالتحاق بالجامعة، ودعم المواطنين المسنين.