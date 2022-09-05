رئيس الاتحاد يرد على قضية نياكاتي وتعليق ساخر من الفراج

أراد أنمار الهِيْلي رئيس نادي الاتحاد توجيه رسالة لجماهِيْر العميد وشائعات عَنّْ حرمان النادي من التسجيل بسبب قضية اللاعب يوسف نياكاتي.

كان نياكاتي قد ذهب إلَّى الاتحاد فِيْ صيف 2022، من نادي الوحدة، على سبيل الإعارة، ولعب 8 مباريات مع العميد ولم يسجل أي هدف، وفِيْ يناير الماضي عاد إلَّى الوحدة، فِيْ أكثر من بيعت فِيْ آخر عمليات النقل إلَّى الاتفاقية.

جاء قرار الاتحاد بقطع إعارة يوسف نياكاتي، وراء توفِيْر مكان فِيْ قائمة اللاعبين الأجانب، لتوظيف المغربي عبد الرزاق حمدالله، فِيْ اتفاق انتقال حر، بعد رحيله عَنّْ النصر.

وقال أنمار الحيلي فِيْ تصريحات تلفزيونية على برنامج “أكشن مع وليد” فِيْ ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين “دفعَنّْا جميع أجور نياكاتي، ويتبقى لديها نحو 1.5 مليون ريال”.

وتابع رئيس نادي الاتحاد “طلبنا من نياكاتي التعاون معَنّْا، حتى نبرمج المبلغ المتبقي وندفعه شهريًا، بسبب التزامات الكفاءة المالية للنادي، لكنه رفض وطلب بشكل فوري. وإلا ستذهب إلَّى الفِيْفا “.

وأضاف أنمار الهِيْلي مطمئن جماهِيْر الاتحاد بالقلق من حرمان النادي من التعاقدات قائلا “سندفع المبلغ فِيْ الأسابيع المقبلة ولن يتم فرض أي عقوبة على النادي”.

وعلق الصحفِيْ وليد الفرج على تصريحات أنمار الهِيْلي وأثار الجدل حول العمل الإداري بقلعة العميد قائلاً “عودة النقابة تساوي صفِيْر البعض”.

جدير بالذكر أن لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم قررت منع الاتحاد من التوظيف خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فِيْ إطار الشكوى المقدمة من نادي النصر، فِيْما يعرف إعلاميًا. “تسجيلات حمدالله” والتي تتضمن مفاوضات بين الاتحاد وحمد الله أثناء تواجده هناك فِيْ الفترة المحمية بموجب عقده مع شركة النصر.