رئيس البنك الدولي تحت ضغط المناخ والسبب “لا أعرف.. لست عالماً”

“لا أعرف .. أنا لست عالماً.” هذا هُو رد رئيس مجموعة البنك الدولي ديفِيْد مالباس على سؤال حول تأثيرات الوقود الأحفوري على تغير المناخ.

ظهر مالباس، الذي يشارك فِيْ اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والاجتماعات الفرعية المرتبطة بها، عَنّْ تغير المناخ والجهُود العالمية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

هذا التصريح الصادر عَنّْ رئيس البنك الدولي، جعله يواجه دعوات للإطاحة به، بعد أن رفض قبول النشاط البشري كسبب للتغير المناخي، فِيْما اتهمه آخرون بالسير خلف الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي لا يقتنع بالمناخ. يتغيرون.

ما القِصَّة

القِصَّة باختصار هِيْ أن ديفِيْد مالباس تعرض لضغوط متكررة من قبل دعاة حماية البيئة هذا الأسبوع حول ما إذا كان يوافق على أن حرق الوقود الأحفوري يؤدي إلَّى ارتفاع درجة حرارة الكوكب، ورده “لا أعرف … أنا لست عالماً. ”

انتقدت مجموعات حماية البيئة الردود المراوغة من رئيس البنك الدولي، بينما دعا تحالف التحول الكبير، وهُو مجموعة من المنظمات غير الحكومية التي تدفع بنوك التنمية لمكافحة تغير المناخ بشكل أكثر قوة، البنك الدولي إلَّى إزالة مالباس من منصبه.

وقالت تسنيم إيسوب، المديرة التنفِيْذية لشبكة العمل المناخي، فِيْ بيان “لكي يحافظ البنك الدولي على ذرة من اللياقة، لا يمكن أن يظل مالباس رئيسًا”.

حتى البيت الأبيض يهتم بتعليقات مالباس. قالت وزارة الخزانة الأمريكية فِيْ ساعة مبكرة من صباح الخميس أنها تتوقع أن يكون البنك الدولي “شريكا كاملا” عَنّْدما يتعلق الأمر بمكافحة تغير المناخ.

وفقًا لبيانات من مؤسسة المناخ، يعد الوقود الأحفوري أحد العوامل الدافعة لتغير المناخ، لكن السبب الأكبر هُو حرق الفحم، والذي يشهد هذا العام زيادة فِيْ الطلب.

أوروبا، التي لطالما دافعت عَنّْ مكافحة تغير المناخ واستبعاد الوقود الأحفوري من مزيج الطاقة لديها، تدفع الطلب العالمي على الفحم هذا العام، بسبب انخفاض الإمدادات من الغاز الطبيعي الروسي.

عادت دول مثل ألمانيا وفرنسا وهُولندا وإيطاليا والنمسا إلَّى استخدام الفحم والطاقة النووية، وأعادت تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم لتوفِيْر الكهرباء، لكن هذه الخطوة لم ترفض من قبل دعاة حماية البيئة.

بالعودة إلَّى الهجوم على مالباس، وصف نائب الرئيس الأمريكي السابق آل غور مالباس بـ “منكر المناخ” وقال إنه “من السخف أن يكون مالباس مسؤولاً” ودعا إدارة بايدن إلَّى ترشيح شخص جديد.

لشهُور، كانت إدارة بايدن محبطة من مبادرات البنك الدولي بشأن تغير المناخ. فِيْ يونيو الماضي، ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن وزارة الخزانة قد اشتكت من “فجوات فِيْ الطموح المناخي” فِيْ خطاب أرسل إلَّى البنك الدولي.

قال البنك الدولي، فجر اليوم الخميس، إنه “أكبر ممول متعدد الأطراف للاستثمارات المناخية فِيْ الدول النامية”. قدم بنك التنمية 31.7 مليار دولار لتمويل المناخ فِيْ السنة المالية 2022، وهُو رقم قياسي مرتفع وزيادة بنسبة 19٪ عَنّْ العام السابق.

رشح الرئيس دونالد ترامب مالباس، الذي كان وقتها وكيل وزارة الخزانة للشؤون الدولية، ليكون رئيسًا للبنك الدولي فِيْ عام 2022، ليحل محل الرئيس المنتهِيْة ولايته جيم يونغ كيم ؛ وافق المجلس التنفِيْذي للبنك بالإجماع على الترشيح.

حسب التقاليد، ترشح الولايات المتحدة – وهِيْ أيضًا أكبر مساهم فِيْ المؤسسة المالية الدولية – رئيس البنك الدولي، بينما يأتي رئيس صندوق النقد الدولي من أوروبا.

لا يخفى على أحد أن الأضرار الناجمة عَنّْ الطقس القاسي الناجم عَنّْ تغير المناخ تهدد بأن تكون عبئًا كبيرًا على الاقتصاد العالمي.

فِيْ أبريل الماضي، قدر مكتب الإدارة والميزانية فِيْ الولايات المتحدة أن تغير المناخ سيقلل من الإيرادات الفِيْدرالية بمتوسط ​​2 تريليون دولار كل عام من الآن وحتى عام 2030.